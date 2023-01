J-Hope de BTS, fue el primero de la agrupación en debutar como solista el año pasado y army le dio todo su amor y apoyo. Es por esto, que acaba de firmar con Disney+ para un nuevo proyecto, en este documental vamos a poder ver los inicios del cantante surcoreano en el mundo del k-pop. Todos los detalles, en esta nota.

En la actualidad, la boyband BTS, se encuentra de momento en una pausa pues deben cumplir con el servicio militar, como el caso de Jin y otros en cambio que se abren paso para proyectos en solitario.

J-Hope fue el primero de la agrupación de k-pop en debutar como solista y le fue muy bien, logró el apoyo incondicional de army y público en general. Ahora como nuevo propósito, mostrará su vida artística y personal mediante un documental que llevará por nombre: ‘J-Hope in the Box’.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EL ESTRENO DE ‘J-HOPE IN THE BOX’?

J-Hope in the box es el nombre del documental que se va a estrenar a través de Disney+, aquí podremos ver los inicios de J-Hope en el mundo del k-pop y más sobre él en solitario. Ya se encuentra en redes el póster oficial, además de los datos de estreno.

Recordemos que J-Hope fue el primero en la agrupación BTS, en lanzar un álbum en solitario. El ídol ahora tendrá su propio documental.

El documental J-Hope in the box se estrenará el próximo 17 de febrero a las 5:00 p.m. (kst), justo un día antes del cumpleaños del mismo ídol. Hasta ahora, no hay más detalles sobre si se estrenará en la región de Asia o si será lanzado a nivel mundial en todas las regiones de Disney+.

¿DE QUÉ TRATARÁ ‘J-HOPE IN THE BOX’?

Desde la cuenta oficial de Disney+ en twitter, ya se puede observar el primer póster del nuevo documental de J-Hope, en éste se hablará sobre la creación de Jack in the box, su primer álbum en solitario.

Este póster posee una línea gráfica muy del estilo de J-Hope, quién se encuentra en el centro saltando. La fotografía fue tomada durante su presentación en Lollapalooza. También podemos leer un mensaje: “Vamos a brincar, vamos a quemar, esperemos”. Estas frases son parte de su canción CARSON, la principal de Jack in the box.