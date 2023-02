En noviembre del 2021, se brindó el anuncio de que la candente saga de ‘Magic Mike’, llegaría a los cines con una última cinta que daría por concluida la historia: ‘Magic Mike’s Last Dance’. El actor principal utilizó sus redes sociales para presentar guiños de la película, donde subió una imagen del guión.

El guión de la tercera parte de la saga estuvo a cargo de Reid Carolin, quien también se encargó de las dos primeras películas. Quien regresó a dirigir la cinta, fue el famosísimo director Steven Soderberg, quien dirigió la primera entrega de la aclamada saga de bailarines.

La espera por fin llegó a su fin, pues casi un año después del primer guiño que recibimos de la cinta, finalmente pudimos ver un tráiler de la última película de la saga que se estrenará el próximo 10 de febrero de la mano de la productora Warner Bros.

¿DE QUÉ TRATA LA PELÍCULA?

En ‘Magic Mike’s Last Dance’, podemos ver al protagonista después de mucho regresar a los escenarios de Londres, después de que uno de sus negocios no saliera como lo planeó. En ese lugar se topa con una mujer con mucho dinero (Salma Hayek) que le hará una propuesta difícil de rechazar. Arriesgándolo todo, nuestro protagonista tiene como misión entrenar a un nuevo grupo de bailarinas.

LA GRACIOSA ANÉCDOTA SOBRE EL BAILE SENSUAL

Faltando pocos días para el estreno del filme, la mexicana Salma Hayek, quien es una de las actrices principales de la película, acudió como invitada en el programa de Jimmy Kimmel para, entre otras cosas, hablar de la película y contar cómo fue el rodaje de esta.

“La cinta también fue un reto técnico. Hay una parte que no está en la que estoy con la cabeza abajo, cerca al piso. El problema es que, en esa posición, uno pierde el sentido de la orientación y no hice lo que se suponía que tenía que hacer, así que en el ensayo me fui como cabeza abajo y casi me golpeo”, comentó entre risas la actriz.

Pese al pequeño inconveniente, la situación aún no se había salido de las manos. El verdadero problema se originó cuando Tatum trató de ayudarla e impedir que se golpeara la cabeza.

“Él me sujetó los pantalones para que no me cayera. En ese momento yo me preocupé porque se me iban los pantalones y no recordaba si ese día estaba utilizando ropa interior. Así que en vez de ponerme las manos en la cabeza para protegerme, me agarré a los pantalones. Entonces, él me dijo: “¡Levanta las manos!” y yo: “No, no, no”. No fue hasta que entraron todos y me apartaron de él y me dijo: “¿Qué te pasa?” y yo: “¿Qué me pasa? ¡Casi me matas!”, contó Hayek haciendo estallar en risas a su entrevistador.

Sin lugar a dudas esta última entrega de la saga, nos tiene preparadas muchas sorpresas, puesto que según podemos ver, los actores la pasan muy bien, pese a los impases que suceden en los ensayos.