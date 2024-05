La película “Garfield” ha reunido a millones de familias en las salas de todo el mundo; sin embargo, no en todas ha sido vista de la misma forma. Una reciente proyección en una sala de cine de España ha captado la atención en redes sociales, y no por los aplausos hacia la película, sino por un tenso enfrentamiento entre dos hombres, quienes no tuvieron reparos en agarrarse a golpes frente a todos.

A través de las redes sociales se difundió un video donde se puede ver a dos hombres discutiendo en frente de todos. La discusión escaló a un momento tenso cuando decidieron empezar a agredirse físicamente.

Según testigos del incidente, todo comenzó cuando un hombre, notablemente alterado, habría empezado a insultar y agredir verbalmente a su esposa e hijo, lo que provocó la indignación de los presentes. La situación se agravó cuando el individuo habría agredido físicamente a una niña.

Este hecho provocó la reacción de otro espectador en la sala, quien intentó calmar al hombre en cuestión, pero solo recibió insultos y amenazas. Ante esto, la tensión aumentó y el intercambio de golpes no se hizo esperar, el ambiente se volvió tenso y la proyección de “Garfield” se vio interrumpida.

En Leon, en el estreno de la película “Garfield”, ha pasado esto.



Según informan, el hombre de la chaqueta llevaba desde que empezó la película gritándole a su mujer, y la gente ya le había llamado la atención varias veces. Viendo que la situación seguía igual, el chico de…

La pelea terminó cuando el individuo vestido con buzo verde y polo blanco terminó de darle una golpiza al presunto agresor de su esposa. Desde ahí, miles de comentarios se han hecho en redes sociales.

Cabe señalar que el video de la pelea ha generado diversas reacciones en redes sociales. Eso sí, la mayoría coincide en que los actos de violencia son reprochables; sin embargo, son efectivos cuando inicialmente se agrede a un menor.

