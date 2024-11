La película de terror y acción “Operación Zombie” cuenta la historia de un grupo de jóvenes soldados tailandeses que deberán unir fuerzas con sus contrapartes japonesas, en medio de un conflicto armado, para derrotar un arma biológica que convierte a los hombres en muertos vivientes. El filme llegará a la cartelera nacional este 7 de noviembre.

La producción cuenta en su elenco a Nonkul, Awat Ratanapintha, Supitcha Sangkhachinda, Akkarat Nimitchai, Thawatchanin Darayon y Thanadol Auepong; y ha sido dirigida por Kongkiat Komesiri, responsable de otros trabajos como “Art of the Devil 2″, “Art of the Devil 3″, “The Gangster”, Estación Zombie y Evil Dead.

“Una vez que encontramos la dirección en la que la película hablaría de hermandad, lazos y fragmentación, con los zombis actuando como catalizador, sentimos que habíamos encontrado la dirección de la película”, señala Komesiri, director del filme.

“Al pensar en la Segunda Guerra Mundial, consideramos las armas biológicas y los experimentos con gas, ya que formaban parte de esa época. Esto nos llevó a la base de cómo podrían haberse originado los zombis: a través de la experimentación. Los datos históricos demuestran que tanto Alemania como Japón llevaron a cabo varios experimentos con armas biológicas”, añadió.

En la actualidad, los filmes de zombis se han convertido en un género propio, como el drama o el terror, y han desarrollado su propio formato. Los zombis son un género que puede encajar en cualquier contexto, dependiendo de quién los haga y de lo bien que los integre.

Yahaira Plasencia confirma estar soltera pero no sola