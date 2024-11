Quincy Jones, reconocido productor y trompetista falleció el domingo 3 de noviembre a los 91 años de edad, dejando un importante legado en lo musical, pero también en otros rubros del entretenimiento, pues, entre otras cosas, fue el responsable de darle a Will Smith la oportunidad de asumir el rol que cambió para siempre su carrera: el protagónico de la serie “El príncipe del rap”.

Según contó el propio Will Smith en un fragmento de su libro biográfico compartido en la edición digital de la revista “Vanity Fair”, todo comenzó con una invitación sorpresa a una fiesta que organizaba Quincy Jones en su mansión en el acomodado barrio de Bel-Air y a la que estaban invitadas personalidades como el director Steven Spielberg y los músicos Stevie Wonder y Lionel Richie, entre otros.

Will Smith había sido convocado por el empresario Benny Medina, quien en su faceta de manager se hizo cargo de las carreras de estrellas como Jennifer López y Mariah Carey. Medina le había hablado a Medina de un proyecto que tenía Quincy Jones en su faceta como productor televisivo: una serie sobre un muchacho que se mudaba del humilde barrio de Watts, en Los Ángeles, al lujo de Bel-Air. “Si todo sale bien hoy, el papel es tuyo”, le dijo Medina a Smith, quien pensó que esa noche solo conversaría con Quincy. Grande fue su sorpresa cuando, poco después de intercambiar unas palabras con él, Jones le dijo que pasaría por una audición allí mismo, en medio de la fiesta.

En medio de la celebración, Quincy gritó: “Vamos a hacer una audición. ¡Retiren los muebles de la sala de estar!”. En un inicio, Will se negaba a hacerlo ya que sentía que necesitaba al menos una semana para prepararse, pero Jones hizo que entienda que ese era su momento para brillar, pues una oportunidad como esa, en la que estaban reunidas todas las personas que tenían que aprobarlo para el papel, estaban juntas en un mismo lugar. Entre ellos: Brandon Tartikoff, la cabeza de la cadena NBC, y Warren Littlefield, su hombre de confianza.

“¿Necesitas una semana para prepararte? Bien, ¿sabes qué va a pasar en una semana?, me reguntó Quincy. Y antes de que pudiera responderle, me dijo: ‘Brandon Tartikoff va a tener una emergencia en uno de sus programas de televisión y tendrá que volar a Kansas para despedir a alguien. Luego tendrá que reprogramarlo para la semana siguiente’. Esa semana siguiente, Warren Littlefield tendrá una cita en la escuela primaria de sus hijos que olvidó que estaba en el cronograma y no podrá irse porque su esposa lo va a criticar si no se presenta. Y tendrá que reprogramar (la entrevista contigo) para dos semanas después de eso. Pero ahora mismo, todos los que necesitan decir que sí a este programa están sentados en esa sala de estar esperándote. Y estás a punto de tomar una decisión que afectará el resto de tu vida”, fueron las palabras que lograron que Will se arme de valor para audicionar.

El resto, es historia. Smith se convirtió en la estrella de la serie “El príncipe del rap” y logró conquistar al público de los años 90, razón por la que siempre guardó gratitud por Quincy Jones.

El mensaje de despedida

Quincy Jones murió en su casa del barrio Bel Air, en Los Ángeles, a los 91 años. La noticia la confirmó su publicista, Arnold Robinson, en un comunicado en el que no se especificó la causa de su deceso.

Tras conocerse la noticia, Will Smith publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales:

“Quincy Jones es la verdadera definición de un mentor, un padre y un amigo. Me señaló las mejores partes de mí mismo. Me defendió. Me alimentó. Me alentó. Me inspiró. Me controló cuando lo necesitó. Me dejó usar sus alas hasta que las mías fueron lo suficientemente fuertes para volar”, escribió Will Smith, hoy de 56 años de edad y ganador de premios como el Oscar.

Cabe señalar que aunque fue famoso por su trabajo con artistas como Michael Jackson y Ray Charles, Quincy Jones tuvo un impacto en otros rubros del entretenimiento.

En Hollywood compuso bandas sonoras para películas y programas de televisión. En 1967 fue el primer compositor negro nominado en la categoría de canción original de los Oscar por la película “Banning”. Creó un sello discográfico, fundó una revista de hip-hop y produjo el exitoso programa de televisión de los 90 “The Fresh Prince of Bel-Air”, en el que descubrió a Will Smith.