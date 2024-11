Max, el servicio de streaming de HBO, anunció un ajuste en su tarifa para los usuarios peruanos que se activará desde diciembre de 2024, según se comunicó en un correo electrónico informativo para sus suscriptores.

Con una oferta robusta que incluye populares producciones de HBO como “House of the Dragon”, “The Last of Us” y “Succession”, además de una amplia selección de series, películas, documentales y contenido para toda la familia, Max se ha posicionado como una de las plataformas de streaming más populares en América Latina, incluido el Perú.

Esta actualización en el precio cambiará sus tarifas tanto mensuales como anuales. Aquí todos los detalles.

¿Cuáles son las nuevas tarifas de Max en Perú?

Max informó que su tarifa de suscripción cambiará en Perú desde diciembre del 2024. “Hola (usuario), el precio de la suscripción a su plan de Max cambiará a partir del 2 de diciembre de 2024 o en la próxima fecha de facturación posterior a esa fecha”, informó la plataforma en un correo electrónico para sus suscriptores.

Actualmente, el plan estándar de Max tiene un costo mensual de 29,90 soles (moneda peruana), desde el próximo mes el precio será de 35.90 soles. Es decir, 6 soles más.

Estos serán los nuevos precios de Max:

Plan mensual:

Básico con anuncios:23.90 soles

Estándar: 35.90 soles

Platino: 47.90 soles

Plan anual:

Básico con anuncios: 159.90 soles

Estándar: 249.90 soles

Platino: 329.90 soles

“No haremos ningún otro cambio a tu suscripción. Continuarás teniendo acceso a las características y funcionalidades de tu plan actual y te informaremos con anticipación sobre cualquier cambio a las mismas”, informó Max.

¿Qué contenido ofrece Max?

Max ofrece el contenido de HBO, Warner Bros, Cartoon Network, DC, H&H, Discovery, ID, Discovery Kids, Adult Swim. Además, ofrece contenido original como “Amor y muerte”, “Let Them All Talk”, “La Liga de la Justicia”, “Los horrores de Caddo Lake”, entre otros. También posee la saga completa de “Harry Potter” y clásicos como “Friends”, “Sex and the City” y “Los Soprano”.

Estos son algunos de los contenidos principales de este servicio:

Las 10 series más vistas de Max en Perú en octubre del 2024:

Dragon Ball Daima

El Pingüino

Superman y Lois

Aile: Lazos de pasión

El chico de oro

Margarita

Georgie y Mandy

Las Bravas FC

Uzumaki

My Brilliant Friend

