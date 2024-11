Como parte de la programación especial para la prevención de la violencia hacia la mujer, Lifetime estrena “La Vida y Muerte de Nicole Brown Simpson”, una serie documental donde familiares y amigos, de la asesinada esposa del famoso jugador de fútbol americano O.J. Simpson, dan testimonio de su tumultuosa vida al lado del deportista.

La serie documental que estará en pantalla desde lunes 4 de noviembre a las 16:50 hrs. cuenta con cuatro episodios que se estrenarán diariamente y se verán a través de la señal de Lifetime (Ca. 228 / 1228 HD de DIRECTV). La producción también estará disponible en la plataforma de streaming, DGO.

En un encuentro con medios latinoamericanos Denise Brown, se refirió a la violencia doméstica que su hermana Nicole vivió en silencio y cómo es posible identificar los signos de este tipo de situaciones para ir en ayuda de las mujeres que puedan estar viviendo y callando casos similares.

“Nicole no le contó a nadie sobre este secreto, porque quería proteger a su familia y amigos. Muchas veces, los abusadores, lo que hacen es amenazar a los miembros de la familia... Nicole estaba lejos de ser alguien sumisa. No era alguien que se quedaba sentada sin hacer nada. Pero si te humillan una y otra vez, llega un punto en el que simplemente te sientas y piensas que no vales el amor de nadie más”, dijo Denise Brown durante la presentación de la serie documental a los medios de prensa.

Con un acceso a vídeos domésticos, entrevistas exclusivas y al diario de vida personal de Nicole, el documental, que podrá verse del lunes 4 al jueves 7 de noviembre, revela nuevos detalles de la estremecedora historia que se hizo mundialmente conocida por el llamado “Juicio del Siglo” donde el acusado de doble homicidio era el destacado jugador de fútbol americano y estrella Hollywood O.J. Simpson.

“La Vida y Muerte de Nicole Brown Simpson” ofrece los testimonios de las hermanas y amigos más cercanos de Nicole – como Kris Jenner - quienes rompen el silencio y dan cuenta de la pesadilla que vivió en privado la joven madre de dos hijos mientras estuvo casada con O.J. Simpson y también después del divorcio.

Desde la muerte de su hermana Denise Brown se ha convertido en una potente activista y divulgadora, tomando como bandera de lucha detener la violencia hacia las mujeres.

“Esta serie documental ‘La Vida y el Muerte de Nicole Brown’ se trata de que la gente conozca realmente quien era Nicole y mostrar cómo es la violencia doméstica para que no ocurra una tragedia similar en las familias de otras personas como ocurrió en la nuestra”, comentó Denise Brown.

En el primer episodio de la serie documental D’Anne Purcilly, amiga de Nicole, recuerda que ella vivió un tiempo en la casa que compartía con su entonces esposo David LeBon y cuenta como Nicole llegó con sus pantalones rotos después de su primera cita con O.J.

“Cuando llegó a casa, sus pantalones estaban rotos… la cremallera estaba rota”, relata D’Anne Purcilly en el documental. “Eran jeans. Y David le dijo: ‘No puedes romper los jeans como si fueran de lino’”. A lo que Lebon agrega en el documental “Le pregunté: ‘Nicole, ¿qué te pasó?’. Ella me respondió: ‘Se puso un poco violento’. Y yo le pregunté: ‘¿Por qué dejaste que te hiciera eso?’”.

Relación tormentosa

Después de siete años de matrimonio y dos hijos en común, en 1992 Nicole solicitó el divorcio alegando diferencias irreconciliables. Dispuesta a empezar su nueva vida, comienza una nueva forma de tormento por parte de O.J. debido sus celos y naturaleza controladora. Según las tres hermanas de Nicole (Denise, Dominique y Tanya) que comparten su historia en la serie documental de Lifetime, ella pasó la mayor parte de su matrimonio con O.J. sonriendo para ocultar el dolor del abuso verbal y físico.

La violencia doméstica que Nicole vivió en silencio por años fue públicamente revelada al mundo durante el juicio que se le realizó a O.J. Simpson por los brutales asesinatos de Nicole y su amigo Ron Goldman, juicio que cautivó a los medios en gran parte debido a su fama y a los procedimientos televisados. Si bien el ex jugador fue absuelto de los cargos, en 1997, fue declarado responsable de los asesinatos después de una demanda civil presentada por las familias de las víctimas y se le ordenó pagar 33 millones de dólares.

Dirigida por Melissa G. Moore, la serie documental fue producida por Bunim/Murray Productions para Lifetime. Entre los productores ejecutivos adicionales se encuentran Melissa Moore (The Prison Confessions of Gypsy Rose Blanchard), Rit Saraswat (Surviving R. Kelly: Part II) y Brie Miranda Bryant (Where is Wendy Williams?, Janet Jackson, Surviving R. Kelly).