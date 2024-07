Shrek 5 fue confirmada y se estrenará el 1 de julio de 2026. Tras 14 años de espera, DreamWorks Animation reveló oficialmente que la quinta película está en desarrollo con las voces originales.

De ese modo, Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz regresarán al cine para interpretar a Shrek, Fiona y Burro respectivamente, quienes vivirán nuevas aventuras en Muy Muy Lejano.

Aunque la trama y detalles específicos de la cinta no fueron revelados, el estudio no mencionó al Gato con Botas, interpretado por Antonio Banderas en su post promocional, dejando entrever que no participaría en esta nueva ficción.

“No muy lejos, muy lejos... Shrek 5 llega a los cines el 1 de julio de 2026″, escribió el estudio en Instagram. La noticia de la quinta película de Shrek ha sido recibida con gran entusiasmo por los fanáticos en todo el mundo.

La franquicia fue un ícono de la cultura pop desde el estreno de la primera película en 2001, recaudando más de 492 millones de dólares en la taquilla mundial y ganando un premio Óscar a Mejor Película Animada.

El anuncio de la quinta entrega de Shrek fue adelantado por Chris Meledandri, jefe y fundador de Illumination Studios para Variety, quien adelantó también el regreso de las voces originales.

“Estamos anticipando que el elenco va a volver. Las conversaciones están comenzando ahora y todo indica que lo que tenemos es un gigantesco entusiasmo de parte de los actores para volver”, dijo.