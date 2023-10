3. Un poco de Italia y España

El arroz fue el espectáculo de la noche: el chef español Quique DaCosta (Dénia, 3 estrellas Michelin) preparó ante los presentes su paella valenciana, que llegó a la mesa a platos llenos, luego de su all i pebre (típica salsa valenciana, en la FOTO) de anguila de la albufera. Su par en esta cena fue el no menos famoso Carlo Cracco (Carlo in Galleria, en el corazón de Milán), quien sorprendió con su crostata de ensalada rusa caramelizada, el salmerillo en costra (revalorando el pez del lago Como) y un postre de caqui gratinado.