Después de una tormenta mediática que lo llevó a replantear la dirección de su vida, Julián Zucchi regresa a los escenarios para demostrar que la comedia es la mejor forma de sobrellevar situaciones difíciles. Aquel doloroso proceso que aún recuerda con recelo, lo acompaña en cada momento en forma de lecciones, las cuales prefiere compartir con su público que lo ha acompañado durante 30 años de carrera.

“Estuve muy afectado por lo que estaba pasando, sentir que mi verdad no era algo que se compartiera, sino que se veía como una mentira. Estaba muy mal hasta que supe que no tenía que decir nada, sino trabajar en mí. Fui al psicólogo, me apoyé en mis cercanos y en mi hija; eso es lo importante”, menciona Zucchi en una entrevista con El Comercio.

Tras no ser renovado en Combate, Zucchi debutó en la actuación teniendo un corto rol en la miniserie Solamente milagros a finales de 20139​ y al año siguiente protagonizó la serie televisiva Promoción

Tras la separación de once años de relación con Yiddá, madre de sus hijos, con quien intenta crear un ambiente adecuado para el desarrollo de sus pequeños, el artista inicia una nueva etapa en su vida que coincide con sus cuatro décadas de vida, las cuales celebra acercándose a más proyectos.

“Cada etapa de mi vida está marcada por un suceso importante en mi carrera. Los primeros años con Parchis, luego a mis veinte estuve en Combate y a mis treinta comencé a hacer cine y producción. Ahora a mis cuarenta, estoy comenzando una nueva etapa”, menciona Zucchi, quien prepara su nuevo unipersonal “Una noche con Julián”.

Sobre su excompañera de trabajo y de once años de relación, recuerda los buenos momentos, los significativos y también los errores, aunque por sobre todo, la recuerda junto a sus hijos, quienes se encuentran por encima de cualquier decisión personal o de pareja. “Es esencial para nosotros dejar de lado cualquier problema personal por el bien de su bienestar”, remarca el artista.

Yidda Eslava y Julián Zucchi celebrando el primer añito de su engreído Tomás. (Foto: Instagram)

El humor según Zucchi

Ahora, Julián Zucchi se redescubre en los escenarios. “Una Noche con Julián Zucchi” no solo celebra más de tres décadas en el mundo del entretenimiento, sino que también se convierte en un espacio de catarsis y reflexión para el artista. Este espectáculo representa una fusión de humor y música que repasa su vida como padre soltero y los altibajos de su carrera, todo entregado con una mezcla de ironía y sarcasmo.

“Siempre voy a preferir que se rían de mí, antes que reírme de los demás. Incluso antes de estar en la dupla con Yidda, siempre hablaba sobre cosas de mí. Las cosas como esas prefiero siempre llevarlo por un lado más personal, sin aludir a terceros”, explica Zucchi, destacando su enfoque en una comedia más introspectiva y personal.

En cuanto a los límites de su humor, Julián es claro: “El límite entre tomarme en serio algo y la comedia es el respeto; cuando deja de ser doloroso para alguien, ese es el límite de la comedia. Tengo un hijo con autismo, los chicos de Hablando Huevadas hicieron bromas sobre el autismo, y está bien, siempre y cuando, como padre, no me sienta aludido. El límite es si ofende a la otra persona, por eso que el respeto es la barrera final, una que es muy difusa”, detalla.

Produjo y protagonizó la saga "Sí, mi amor", la cual es la única serie peruana con tres entregas disponibles en Netflix. Esta serie incluye "Sí, mi amor," "Nos casamos, sí, mi amor," y "Y ahora somos tres, sí, mi amor.". (Foto: Instagram)

Aunque parezca sencillo en palabras, este proceso fue progresivo y se situó en lo que considera uno de los momentos más bajos de su carrera y vida personal. Ahora ha superado casi por completo los eventos ocurridos en su vida durante la época posterior a su ruptura con Yiddá, hasta la soledad propia de una vida dedicada a la continua exploración de sus habilidades.

“Mi psicólogo fue un pilar fundamental, dejarme ayudar y querer estar mejor, pues todo lo que escribía resultaba ser demasiado oscuro o pesado para el humor que plasmo en mis proyectos, ahora esta versión que presentaré es más alegre. Quiero seguir produciendo y armando espectáculos que me den orgullo hacer y me sienta bien haciéndolo”, nos cuenta Zucchi, que ahora prepara una película coproducida entre Argentina y Perú, que espera comenzar a filmar en marzo del 2025.

Con “Una Noche con Julián Zucchi”, el artista no solo busca entretener, sino también ofrecer un espacio donde el humor sirva de puente hacia el entendimiento y la curación personal. Esta propuesta es una invitación abierta a reír, reflexionar y, quizás, sanar, acompañados de una banda en vivo que interpreta canciones de despecho.

Este unipersonal se presenta como una nueva oportunidad para que tanto seguidores de Zucchi como nuevos espectadores experimenten cómo el humor, entrelazado con sinceridad y experiencias personales, puede transformarse en actos que elevan y guían.

“Ya no me da vergüenza decir que estoy mal, es algo que puede suceder. Una vez hice un en vivo en mis redes sociales y aparecí en un estado deplorable, yo no me di cuenta, pero todos lo vieron, algo que era cierto porque estaba roto por dentro”, concluye Zucchi.