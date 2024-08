El pasado 28 de agosto, durante el programa matutino “América Hoy”, el actor argentino Julián Zucchi protagonizó un acalorado intercambio de palabras con la conductora Janet Barboza. El motivo de la discusión radicó en las críticas que Barboza emitió hacia Zucchi luego de que su expareja, Yiddá Eslava, lo acusara de infidelidad.

Zucchi expresó su molestia por el trato recibido, argumentando: “debo ser amigo tuyo para que me defiendas”. El actor cuestionó la aparente doble moral de Barboza, quien en ocasiones anteriores había sido más condescendiente con otros personajes involucrados en situaciones similares. Visiblemente incómodo, Julián subrayó que “la otra vez dijiste que aquí no tratan bien a los infieles, asegurando algo que tú no sabes”.

El enfrentamiento se intensificó cuando el actor acusó a Barboza de no ser consecuente en sus críticas hacia las infidelidades. “Dices que hacen leña a los infieles, pero te he visto frente a uno y no lo has hecho leña”, afirmó el actor, en referencia a Christian Domínguez, amigo de la presentadora.

Por su parte, Barboza hizo referencia a las declaraciones de Yiddá Eslava, quien acusó al actor de traición. Sin embargo, este rechazó las acusaciones, argumentando: “tú no sabes. ¿Tú me viste? ¿Puedes asegurar? No puedes decir ‘según lo que dice la otra persona’”.

Julián defendió a Priscila Mateo en “América Hoy”





Además de defender su postura, Zucchi aprovechó la oportunidad para minimizar la importancia de “América Hoy” y elogiar el trabajo de su actual pareja, Priscila Mateo, en el programa “Magaly TV, la Firme”.

Al comentar sobre la controversia entre Pamela López y Luis Fernando Rodríguez, Zucchi cuestionó irónicamente cómo América Hoy manejó el caso, preguntando: “¿Cómo pueden asegurar eso? ¿De una foto hacemos una novela?”.

Por otro lado, el productor destacó que fue su pareja quien obtuvo la exclusiva al entrevistar a Nardha Velarde, mencionando: “Ella fue quien realizó la videollamada en la que Nardha descubrió las fotos de su esposo con Pamela López”.