El baterista peruano Fred Aching y su banda Dead Groove firmaron un contrato con el prestigioso sello discográfico Cleopatra Records. Con esta alianza, la banda se embarca en una nueva etapa de su carrera, llevando su estilo y energía a audiencias de todo el mundo.

Cleopatra Records es un sello estadounidense con sede en Los Ángeles, fundado en 1992, que ha lanzado discos de diversos géneros, incluyendo rock, punk, y música de culto. Reconocido por su enfoque en la calidad y la diversidad, Cleopatra Records apoya a artistas en su búsqueda de reconocimiento global. Con 33 años en la industria, Cleopatra Records ha trabajado con artistas como Danzig, UFO, Motorhead, Pat Travers, Cactus, Dead Boys, Todd Rundgren, Ministry, Iggy Pop y más.

“Definitivamente es una muy buena oportunidad, me siento agradecido con mis compañeros de banda por confiar en mí y poder sumarme a Dead Groove, aún hay mucho por hacer, trabajar y lograr. Es un desafío hacer rock en el tercer mundo, más aún en un país en el cual se consume más la música tropical. Poder hacerlo internacionalmente y en un lugar donde nacieron muchas bandas importantes en la historia del rock que he escuchado toda mi vida y me han influenciado pues se siente bien, sabes que vas por buen camino”, contó César Salaverry.

Dead Groove está liderado en la voz y el bajo por la reconocida artista americana Holly West, quien también expresó su emoción por haber cumplido uno de sus más grandes sueño.

“Normalmente no pierdo la fe en mi arte, es subjetivo y es lo que quiero que sea. Si se vuelve popular o convencional o no, realmente depende del oyente. Seguiré haciendo arte en muchos medios hasta que ya no pueda, tengo fe en eso… Nunca te preocupes si a alguien no le gusta tu música o tu forma de tocar, no importa. Tus fans y seguidores son más importantes. Además, practica la humildad para que siempre puedas aprender a ser mejor y servir mejor a tus fans. Ésa es la clave de la longevidad en este negocio”, resaltó.

De esta manera, Dead Groove se convierte en la primera banda de rock integrada en su mayoría por compatriotas peruanos que logra la internacionalización. Con numerosos proyectos en el horizonte como nuevas canciones, nuevo disco, colaboraciones con otros artistas de gran nivel entre otros, la banda se prepara para empezar un nuevo tour y una etapa en su carrera.

A unos días para la gran final del "Miss Grand International" realizada en Tailandia, se dio la gala preliminar de este certamen. La actual Miss Grand, nuestra Luciana Fuster, fue parte de la conducción y coronará a su sucesora este viernes 25 de octubre. Entre los momentos más llamativos de esta noche se encuentra la icónica Miss Francia por sacarse la peluca en medio del desfile, clip que se hizo viral en redes. (Video: América TV)