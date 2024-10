En redes sociales se ha vuelto viral una denuncia por parte de los fanáticos del Dúo Arguedas, conformado por los hermanos Walter y Julio Humala. Según indicaron, los artistas fueron impedidos de presentarse en el concierto ‘Vuelve la magia... ¡Qué viva la tradición!’, pese a que habían sido anunciados desde que se publicó la realización del evento.

En varios videos difundidos en X (antes Twitter) se oye a los asistentes manifestando su molestia porque no se le permitió al dúo subir al escenario. Entre los reclamos, exigían explicaciones a los responsables del evento que se llevaba a cabo el pasado 8 de octubre en el Gran Teatro Nacional.

Ante esta situación, El Comercio se comunicó con Walter Humala, quien recalcó que no tienen conocimiento del motivo por el cual no los dejaron presentarse, pues Diosdado Giatán Castro los habían convocado con anticipación para tener todo en regla.

“Diosdado nos convocó para hacer este concierto hace dos meses y siempre nos estaba preguntando nuestros datos, él me decía que estaba haciendo todos los papeles en regla. Incluso tenía la autorización del propio Ministerio de Cultura, por eso es que en el flyer está el logo del ministerio. Además, lo calificaron con una actividad cultural ”, señaló.

“El día lunes me llama Diosdado y me dice que lo llamaron del teatro y que por orden superior no puede presentarse el Dúo Arguedas. Diosdado pidió el motivo o algún papel, pero no hay nada. Como no había una orden estricta de todas maneras el día domingo fuimos a las 4:30 para la prueba de sonido, que siempre se hace y allí nos enteramos. En la puerta nos reiteraron que por órdenes superiores no nos dejan pasar”, agregó.

Para Humala, se trataría de un tema de “discriminación o persecución”. Y es que, los artistas habrían han expresado en más de una oportunidad sus opiniones críticas hacia la presidenta Dina Boluarte.

“ Me parece importante preocuparse por el tema porque es un tema de discriminación, de persecución , en fin. Agradecer y reconocer el trabajo de Diosdado Gaitán, que no tiene ninguna responsabilidad en esto, él es tan víctima como nosotros de lo que ha pasado”, recalcó.

El Comercio contactó al Ministerio de Cultura para conocer sus descargos. Al cierre de este artículo, no nos han respondido.