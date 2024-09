El compositor peruano Ciro Hurtado ha sido nominado a los premios Latin Grammy, en la categoría ‘Mejor Álbum Folclórico’ por su disco ‘Paisajes’, proyecto más reciente del músico moyobambino.

El también guitarrista se mostró muy emocionado y a través de sus redes sociales compartió la noticia con sus seguidores. Asimismo, aprovechó en agradecer a su esposa y a los músicos que trabajaron muy duro para lograr la nominación.

“Me desperté esta mañana con la gran noticia de que mi álbum Paisajes fue nominado para un Latin Grammy. Después de derramar un par de lágrimas, dos para ser exactos. Ha sido un viaje increíble”, escribió el artista en su cuenta de Instagram.

“Todos los músicos trabajaron muy duro para que esto sucediera, especialmente mi esposa Cindy Harding, quien coprodujo el álbum. ¡Estoy celebrando esta noche! Les haré saber dónde estaré”, agregó.

Cabe mencionar que no es la primera vez que Hurtado participa en el mencionado evento, pues en el 2015 fue nominado en la misma categoría por su álbum “Ayahuasca Dream”, un disco inspirado en la magia y el misticismo de la selva peruana.

Asimismo, ha participado en Festival de Jazz de Montreux en Suiza, el Festival Folk de Vancouver en Canadá, el Festival de Guitarra Clásica de La Habana en Cuba, el Kennedy Center y en una gira por Perú.

Por otro lado, Ciro ha compuesto y participado musicalmente en varias películas y documentales como la película clásica de Ron Fricke “Baraka”, “Dead Women in Lingerie”, “Max is Missing”, “Hope Street”, “Monsters”, “Peru: The Royal Tour” y “From Wharf Rats to Lords of the Docks”.