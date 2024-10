El jueves 14 de noviembre, Pilar de la Hoz, reconocida como la primera dama del jazz peruano, ofrecerá una velada en el lounge bar Cocodrilo Verde en honor a Sergio Mendes, el célebre cantautor y embajador de la música brasileña, fallecido el 5 de septiembre de este año. Mendes es recordado como uno de los músicos brasileños más internacionales, creador de Brasil 66 y posteriormente Brasil 77, y por haber colaborado con músicos de diversas nacionalidades en grabaciones y presentaciones. Su trayectoria siempre estuvo marcada por su espíritu innovador y por fusionar la MPB (Música Popular Brasileña) con diversos géneros, como demuestran sus trabajos con artistas como los Black Eyed Peas, entre otros.

Pilar de la Hoz dice sobre el próximo espectáculo: “Estoy muy emocionada por este concierto, ya que en esta oportunidad interpretaré los temas más representativos de Sergio, como Mais que Nada, The Look of Love, So Many Stars, Going Out of My Head, Pais Tropical, Berimbau, Love Music, entre otros que llegaron a todos los confines de la tierra, e hicieron que la música del Brasil llegara a los primeros charts del mundo entero.”

El concierto se llevará a cabo el jueves 14 de noviembre a las 9:00 PM en Cocodrilo Verde (Francisco de Paula 226, Miraflores). Las entradas, con un costo de S/50.00, estarán disponibles a través del número +51 991 060 599 o en la puerta del local el día del evento.