La banda canadiense de hardcore punk The Last Mile marca un capítulo más personal y de madurez en “Holding On To Hope”, su nuevo álbum publicado bajo el sello Thousand Islands Records y Pavones Records.

Este nuevo trabajo consta de 10 temas que fueron una experiencia difícil, pero catártica sus integrantes. En particular, para Chris, quien enfrentó la pérdida de su padre el año anterior y, poco después de terminar el disco, perdió a su madre. Muchas de las letras del álbum reflejan su frustración con las diversas facetas de la vida, abordando temas personales y universales con una honestidad que nunca había sido tan cruda.

“Anything”, el primer sencillo del disco, habla sobre la lucha por mantener la esperanza en tiempos difíciles.

Otros temas que abordan las letras del disco son la obsesión con el pasado, la represión emocional y la dura realidad de ser mujer en la escena musical, que Stephanie, integrante del grupo, explica en la canción “Hotbox”, de su autoría.

La grabación del álbum se llevó a cabo en Vancouver con el productor y viejo amigo de la banda, Jesse Gander, quien previamente había trabajado con artistas como Brutus y Japandroids.

El álbum ya está disponible en plataformas digitales AQUÍ.