YouTube anunció su transmisión en vivo del 20.º aniversario de Tomorrowland, una alianza que llevará la magia del festival directamente a millones de fanáticos de la música electrónica en todo el mundo.

El público podrá sintonizar las actuaciones electrizantes del festival, los diseños de escenarios envolventes y la vibrante comunidad desde la comodidad de donde elijan estar.

YouTube: tu asiento en primera fila para los festivales de música más importantes del mundo





En asociación con Tomorrowland, personas de todo el mundo experimentarán cuatro transmisiones en vivo simultáneas:

La transmisión en vivo del escenario principal , que se realizará las 24 horas del día durante los dos fines de semana del festival, entre el 19 y el 28 de julio, con actuaciones en vivo durante el festival y los momentos destacados de las actuaciones entre los dos fines de semana del festival.

Transmisión en vivo del escenario Freedom , que se transmitirá las 24 horas del día durante los dos fines de semana del festival.

, que se transmitirá las 24 horas del día durante los dos fines de semana del festival. Estudio de One World Radio, que contará con entrevistas en video con los artistas del festival y sets de audio en vivo de los DJ de los diferentes escenarios.

Después del festival, Tomorrowland subirá el set de cada artista como un video permanente el 29 de julio para que los fanáticos visualicen los videos en el canal de YouTube de Tomorrowland.

“YouTube es el lugar para vivir los momentos más emblemáticos de la música, ya sea Tomorrowland en Boom o Coachella en California. Continuamos nuestra tradición de llevar los festivales de música más importantes a una audiencia global con esta transmisión en vivo del 20.º aniversario de Tomorrowland”, dijo Sam Vergauwen, director de YouTube.

De Tomorrowland para el mundo





Durante los dos fines de semana del festival, un área dedicada llamada YouTube House albergará a artistas, miembros de la industria y creadores de YouTube que asistirán al festival y brindarán a su audiencia un punto de vista único de lo que es experimentar el festival de música más grande del mundo bajo el hashtag #TomorrowlandWithYouTube.

Tomorrowland se llevará a cabo durante dos fines de semana. El fin de semana 1 se llevará a cabo del 19 al 21 de julio y la transmisión en vivo contará con actuaciones de titanes de la EDM como Dimitri Vegas & Like Mike, Afrojack, Amelie Lens, Timmy Trumpet, James Hype, Swedish House Mafia, Oliver Heldens, John Newman y más. El fin de semana 2 verá a Solomun, Steve Aoki, Tale Of Us, Tiesto, David Guetta y más.