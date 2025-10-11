Probablemente sepas que Jennifer Lopez y Marc Anthony estuvieron casados por una década. Es más, formaron una familia, ya que tuvieron a sus hijos, Max y Emme . Si bien ya no exista algún vínculo amoroso desde hace años, aún existe ese respeto mutuo. Eso lo demostró ‘La Diva de Bronx’ al opinar sobre la participación del reconocido salsero en uno de los conciertos de la residencia de Bad Bunny.

Estas palabras fueron dichas por la actriz durante su aparición en CBS Morning. La intérprete de ‘On The Floor’ solo tuvo muestras de admiración hacia Marc Anthony, dejando entrever que deseaba estar presente cuando cantó ‘Preciosa’, una canción dedicada a su natal Puerto Rico.

“Bad Bunny sacó a Mark, que es una leyenda, para cantar esta canción en Puerto Rico, donde se puso de pie para hacer todos sus shows en Puerto Rico. Fue simplemente, sabes, no podría haber sido un momento más perfecto y ni siquiera lo vi”, declaró.

Jennifer Lopez calificó de "leyenda" a Marc Anthony por su interpretación de 'Preciosa' en Puerto Rico. (Crédito: CBS Mornings / YouTube)

Aplicando sus dotes graciosos, ‘JLo’ consideró que Dios no quiso que visualizara dicha interpretación del cantante de 57 años, pues se hubiera sentido muy emocionada al respecto. “Habría explotado, sé que habría muerto”, precisó.

Jennifer Lopez también tuvo palabras de reconocimiento para Benito Martínez, que lo calificó como una “leyenda” en la industria musical. Además, también solicitó a los fanáticos del Super Bowl que “le brinden una oportunidad” al ‘Conejo Malo’ durante su presentación en el ‘Halftime Show’ .

Marc Anthony estuvo presente en uno de los shows de la residencia de Bad Bunny. (Crédito: @marcanthony / Instagram)

¿Cuándo se casaron Jennifer Lopez y Marc Anthony?

El matrimonio en secreto entre ambas celebridades comenzó, aunque Jennifer y Marc finalizaron su relación como pareja en el 2011, el divorcio se oficializó en el 2014. A pesar de la ruptura, la actriz de 56 años afirmó que mantienen una amistad sólida.