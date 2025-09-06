Desde su entrevista con Adela Micha y las recientes declaraciones de Cazzu — asegurando que no le permitió que viajara con su hija Inti a otro país —, Christian Nodal se mantiene en el blanco de críticas. Sin embargo, esta vez los ciudadanos mexicanos han decidido ser más radicales. A pocos días de celebrarse el Grito de Independencia, han realizado una peculiar petición que afectaría considerablemente al actual esposo de Ángela Aguilar .

Es importante mencionarte que, entre el 15 y 16 de septiembre, se celebrará el Grito de Independencia en México, una ceremonia que conmemora la lucha para que este país sea libre e independiente. Por este motivo, el artista de 26 años se decidió a ofrecer un concierto gratuito en el Centro Histórico de Morelia.

Pese a su buena acción por su nación, la iniciativa no ha sido bien recibida por los morelianos, ya que han decidido recolectar firmas en el portal Change.org para exigir la cancelación del show que brindará.

“No queremos a un violentador viviendo del erario público que aportamos los mismos ciudadanos. Exigimos que se cancele la presentación de Christian Nodal en Morelia, Michoacán, el 15 de septiembre. (...) Se ha visto involucrado en casos de violencia doméstica, afectando no solo a la madre su hija (Cazzu), sino también a ella misma”, se lee en el comunicado.

En este escrito, también se añade que están en contra de cualquier tipo de violencia, sin importar si el responsable es un referente musical de México. Por ello, solicitaron al gobernador de Michoacán que se “rescinda el contrato” con el intérprete de ‘Adiós Amor’.

“Michoacán no necesita representantes que no comulguen con el bienestar de nuestras familias y sociedad”, se puntualiza.

La petición ha recibido apoyo

Si pensaste que esta solicitud no llegaría a buen puerto, te comentaré que, hasta el momento, más de 13,500 usuarios han decidido apoyar esta iniciativa y se abre la posibilidad de que Christian Nodal no esté presente en dicha ciudad durante estas celebraciones.

