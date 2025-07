CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en la serie británica “Angela Black” que fue creada y escrita por Harry y Jack Williams, “Ángela” es una serie española de Antena 3 y Atresplayer que llegó a Netflix el 4 de julio de 2025. El thriller dirigido por Norberto López Amado narra la historia de una arquitecta que abandonó su carrera para formar una familia aparentemente perfecta con Gonzalo (Daniel Grao), con quien tiene dos hijas. Pero detrás de esa fachada, Ángela (Verónica Sánchez) oculta un infierno de maltrato. ¿Podrá librarse de su agresor? ¿Perderá a sus hijas en el proceso?

A pesar de las humillaciones y maltratos que recibe por parte de sus esposo, Ángela Rekarte Tomasena se niega a aceptar que es víctima de violencia y justifica a Gonzalo Lara Ormazabal por estrés al que está sometido por sus negocios y la denuncia anónima en su contra por metro doméstico. Aunque ella asegura que no lo acusó, él la cree culpable y la agrede. Ángela está segura de que fue su amiga Esther Agirre Larrazabal (Lucía Jiménez), así que decide alejarse de la abogada.

Ante el resto del mundo, Gonzalo demuestra ser un esposo y padre ejemplar, pero aprovecha el mínimo error para maltratar a su esposa. Al día siguiente siempre ofrece disculpas vacías y algún detalle “romántico”. El último es un ramo de flores. El encargado de entregar el arreglo es Eduardo Silva (Jaime Zatarain), un excompañero de instituto de Ángela que se muestra muy interesado en ella.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “ÁNGELA”?

Tras algunas conversaciones y encuentros, Ángela se siente atraída por el hombre de su pasado que la trata de manera tan diferente a su esposo. Cuando Gonzalo casi descubre su aventura, la protagonista de la serie española escrita por Sara Cano, Paula Fabra y Leire Albinarrate decide alejarse de Edu para siempre. Pero él regresa a su vida con una gran revelación: Gonzalo lo contrató para asesinarla a cambio de una buena cantidad de dinero que necesita para su hermana enferma.

Ángela se niega a creer en su confesión, pero algunas cosas la hacen sospechar de su esposo: un pañuelo que encontró en su barco parece pertenecer a una joven desaparecida que trabajaba en la empresa de Gonzalo, la insistencia de Edu en protegerla y en que Gonzalo podría encargarle su asesinato a alguien más en su siguiente viaje (para tener una coartada).

Después de arreglar sus diferencias con Esther, decide pedirle ayuda, pero debido a que Edu fingió un asaltó para apoderarse del celular de Gonzalo y demostrar su relación con la joven desaparecida, no tiene cómo comunicarse. Sin más opciones, Ángela se lastima la mano para retrasar la partida de su esposo, quien la lleva al hospital antes de ir al aeropuerto.

En lugar de entrar al hospital, Ángela recupera la información de su teléfono y llama a Eduardo para pedirle ayuda. Él le ofrece refugio en la casa deshabitada de un amigo y promete reunirse con ella cuando termine las terapias de su hermana. Ángela va por sus hijas a la escuela y las lleva al lugar seguro. Sin embargo, cuando Gonzalo le informa que canceló su viaje, ella teme que busque otra manera de eliminarla. Edu le ofrece matar a su esposo y ella acepta.

Sin embargo, mientras está en la playa con sus hijas, asegurando su coartada, se arrepiente y le pide a Eduardo que no lo haga. Edu le cuenta que Gonzalo no acudió a la cita y una vez más Ángela teme por su vida. Desesperada, regresa a la casa del amigo de Edu solo para encontrarlo aparentemente muerto. Al ver a su esposo, lo amenaza con un arpón. Cuando llega la policía ella se siente aliviada, pero los oficiales la detienen a ella en lugar de a su esposo.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “ÁNGELA”?

¿Qué pasó con Ángela y Gozalo?

Ángela cuenta su versión de la historia e incluso revela que su esposo la maltrataba, pero nadie le cree porque todas las pruebas respaldan a Gonzalo. No hay rastro de Eduardo Silva y la historia de la arquitecta se parece demasiado a la trama de un libro que está en su biblioteca. Esto sumado a sus antecedentes: en una ocasión olvidó a sus bebés en el automóvil por resolver una emergencia laboral y su madre tiene una condición psiquiátrica que podría ser hereditaria, provoca que la encierren en un psiquiátrico.

Aislada, sin nadie que le crea, Ángela duda de su propia realidad. Comprende que Eduardo fue producto de su imaginación por el estrés al que estaba sometida por los maltratos de su esposo y se enfoca en recuperarse para poder ver a sus hijas. La única que la apoya es Esther, quien se convierte en su abogada.

Cuando es dada de alta, parece lista para seguir adelante hasta que una revelación sobre Edu la acerca a la verdad de todo. Empieza a investigar y descubre que Eduardo sí existe, pero que su verdadero nombre es Roberto Irogoyen y fue contratado por Gonzalo para hacer quedar a Ángela como loca. Cuando confronta al mentiroso, él lo niega todo, pero esta vez ella no está sola, tiene el respaldo de Esther y el exesposo de ella, que también es abogado.

Ángela y su equipo consiguen reunir algunas pruebas que respaldan su historia y las presentan ante el juzgado, pero Gonzalo tiene un as bajo la manga y lo utiliza para ganar la custodia de sus hijas. Cansada de que Gonzalo engañe a todos, Ángela decide tenderle una trampa: lo atrae al restaurante de Roberto y graba su agresión para que nadie pueda dudar de su testimonio.

Al final de la serie española que está disponible en Netflix, Gonzalo es arrestado y encarcelado. Ángela recupera a sus hijas y se libra de su maltratador. Además, incendia el bar de Roberto luego de que él continuara con sus mentiras. Algo que no queda claro es si Gonzalo tenía relación con la desaparición de la joven que trabajaba en su empresa o fue parte de su engaño en contra de su esposa.

¿CÓMO VER “ÁNGELA”?

“Ángela” está disponible en Netflix desde el 4 de julio de 2025, por lo tanto, para ver la serie española solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

