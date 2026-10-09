Tras una pausa de más de cinco años, “Black Clover” finalmente regresó para continuar y concluir la historia de Asta, quien sueña con convertirse en el Rey Mago (el protector supremo de su reino), a pesar de que todos creen que es imposible. El primer episodio de la segunda temporada del anime basado en el manga escrito e ilustrado por Yuki Tabata sienta las bases para el contraataque de los Caballeros Mágicos del Reino del Trébol. Entonces, ¿qué pasará en el próximo capítulo? ¿Cuándo se estrenará?

En “The Battle Begins” (2x01), que corresponde al episodio 171 de la serie, Asta entrena con Nacht Faust, el vicecapitán de los Toros Negros, para dominar la Unión Demoníaca (Devil Binding Ritual) con su demonio Liebe y ganar el poder necesario antes del rescate de los capitanes Yami Sukehiro y William Vangeance.

En tanto, los Caballeros Mágicos se preparan para la siguiente fase de la guerra contra el Reino de la Pica. El rescate se tiene que realizar lo antes posible, ya que ambos capitanes son esenciales para los planes del enemigo relacionados con el Árbol de Qliphoth y la apertura del inframundo.

Asta busca dominar la Unión Demoníaca (Devil Binding Ritual) con su demonio Liebe en el primer episodio de la segunda temporada de "Black Clover", que se estrenó el 3 de octubre (Foto: Studio Pierrot)

FECHA DE ESTRENO DEL EPISODIO 2 DE LA TEMPORADA 2 DE “BLACK CLOVER”

El segundo episodio de la segunda temporada de “Black Clover” se estrenará el sábado 10 de octubre de 2026. Cada semana se emitirá un nuevo capítulo a partir del 3 de octubre.

La seguda temporada se divide en dos partes (cours). Mientras la primera es parte de la temporada de anime de otoño, la segunda llegará en algún momento del 2027.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 2 DE “BLACK CLOVER” - TEMPORADA 2?

Los 26 episodios de la nueva temporada de “Black Clover” estarán disponibles en Crunchyroll, que se encarga de la distribución internacional casi al mismo tiempo que su emisión en Japón.

Por lo tanto, para ver los nuevos episodios del anime de acción, fantasía y aventura solo necesitas una suscripción a dichas plataformas de streaming.

¿A QUÉ HORA VER EL EPISODIO 2 DE LA TEMPORADA 2 DE “BLACK CLOVER”?

Países Horario Estados Unidos 8:00 a.m. (PT) / 11:00 a.m. (ET) del 10 de octubre México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 9:00 a.m. del 10 de octubre Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 10:00 a.m. del 10 de octubre Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 11:00 a.m. del 10 de octubre Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 12:00 p.m. del 10 de octubre España 4:00 p.m. del 10 de octubre

TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “BLACK CLOVER”

¿QUÉ PASARÁ EN EL EPISODIO 2 DE “BLACK CLOVER” - TEMPORADA 2?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “The Gate of the Underworld” (“La Puerta al Infierno”), segundo episodio de la segunda temporada de “Black Clover”, “contra el demonio que apareció repentinamente en el Reino de Spade por las acciones de Morris, Mereoleona muestra una cantidad abrumadora de poder mágico.

Al mismo tiempo, los Caballeros Mágicos que se han infiltrado en el Castillo de Spade se dividen en tres grupos y desafían a sus respectivos rivales, el Trío Oscuro. Charlotte se enfrenta a Vanica, huésped del demonio Megicula, la fuente de su maldición, mientras que Yuno se enfrenta a Zenon, quien secuestró a Vangeance ante sus propios ojos.

Mientras tanto, Jack y Nacht, aunque con dificultades, logran luchar en igualdad de condiciones con Dante, quien maneja la Magia Corporal más poderosa. Aún debería haber tiempo suficiente antes de que se abran las puertas del inframundo. Justo cuando Nacht piensa eso, ¡el que aparece ante él es…!"

Además del despliegue de poder mágico de Mereoleona Silva y el invitado inesperado que emerge ante Nacht de forma prematura, se espera el contraataque del Reino de la Pica.

Mereoleona es uno de los personajes más poderosos y feroces del anime "Black Clover" y en el episodio 2 de la segunda temporada tendrá un rol clave (Foto: Pierrot)

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