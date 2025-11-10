“Camino a Arcadia” es un interesante título del catálogo de SkyShowtime para todos aquellos en busca de un thriller romántico. Así, tras su lanzamiento inicial para el público latinoamericano vía ViX, la producción ahora ansía conquistar a la audiencia española. En ese sentido, ¿sabes cuándo y a qué hora se estrena cada capítulo de la ficción? Pues, si quieres averiguarlo, esta nota es para ti. ¡Préstale atención a su guía de episodios!

Vale precisar que la serie de SkyShowtime narra la historia de Pablo (William Levy), un hombre que vive una existencia aparentemente plácida en Arcadia, una tranquila ciudad costera de las Islas Canarias.

Allí, él entrena a jóvenes luchadores y es respetado por su amabilidad y carácter sereno. De esta manera, nadie sospecha el pasado violento y oscuro que oculta.​

Resulta que, años atrás, Pablo vivía al límite en México, atrapado en un mundo de peligro del que apenas logró escapar con su hijo Bruno (Jorge Motos).

Lo cierto es que convertirse en padre lo transformó por completo, pero esa huida tuvo un precio devastador: abandonar a su esposa Valeria (Michelle Renaud).​

Entonces, cuando ella reaparece en Arcadia, cargada de rencor y decidida a destruir el paraíso que el hombre ha construido, los secretos del pasado comienzan a salir a la luz.

Por si fuera poco, Pablo ha iniciado una nueva relación con Irene (Paula Echevarría), lo que complica aún más aquel triángulo emocional.​

Antes de continuar, mira el tráiler de “Camino a Arcadia”:

GUÍA DE EPISODIOS DE “CAMINO A ARCADIA”

La primera temporada de la serie se compone de 6 capítulos en total, los cuales se lanzan en SkyShowtime de acuerdo con la siguiente programación semanal:

Episodio 1: lunes 10 de noviembre del 2025

lunes 10 de noviembre del 2025 Episodio 2: lunes 10 de noviembre del 2025

lunes 10 de noviembre del 2025 Episodio 3: lunes 10 de noviembre del 2025

lunes 10 de noviembre del 2025 Episodio 4: lunes 17 de noviembre del 2025

lunes 17 de noviembre del 2025 Episodio 5: lunes 24 de noviembre del 2025

lunes 24 de noviembre del 2025 Episodio 6 (Final): lunes 1 de diciembre del 2025

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “CAMINO A ARCADIA”?

Tal como es usual en SkyShowtime, se espera que los episodios de la serie lleguen a la plataforma desde las primeras horas de su día de lanzamiento.

¿CÓMO VER “CAMINO A ARCADIA”?

Si te encuentras en España, puedes disfrutar de “Camino a Arcadia”—sin problemas—tan solo con una suscripción activa al servicio de streaming SkyShowtime.

En Latinoamérica, en cambio, todos los episodios ya están disponibles a través de la plataforma ViX.

LISTA DE EPISODIOS DE “CAMINO A ARCADIA”

Episodio 1. Pablo ha hecho su vida en Arcadia, en donde ni siquiera su novia Irene sabe realmente quién es. El pasado está a punto de despertar junto con los fantasmas de los que ha huido toda la vida: su padre, su hermano y su primer amor, Valeria.

Episodio 2. Pablo tiene que contarle a Irene que no es quien dice ser. Bruno está herido, Vidal sigue siendo un peligro y lo que es peor, Valeria viaja a Arcadia ¿Se encontrará con el hombre que le rompió el corazón y le arrebató a su hijo?

Episodio 3. Pablo se da cuenta de que él y Valeria fueron víctimas de un engaño. Pero ella, cegada por el odio, no le cree. Tampoco lo hace Irene. Tras la aparición del cadáver de Vidal, empieza a pensar que su novio es un asesino.

Episodio 4. Acusado de un crimen que no ha cometido, la única esperanza de Pablo es que Valeria e Irene estén dispuestas a ayudarlo. El tiempo apremia, Gael ha llegado a Arcadia decidido a enterrar el pasado para siempre.

Episodio 5. Quince años después, la familia vuelve a reunirse. Pero Arcadia ya no es un lugar seguro para Pablo, Valeria y Bruno. Gael acecha y huir parece la única salida… ¿Abandonará Pablo a Irene?

Episodio 6. El despecho ha llevado a Valeria a traicionar a Pablo, pero cuando Leonardo llega a Arcadia, se da cuenta de que ha cometido un terrible error.

Imagen promocional de "Camino a Arcadia", producción hispano-mexicana que estrena episodios cada lunes vía SkyShowtime (Foto: Secuoya Studios / TelevisaUnivision)

