“The Apothecary Diaries”, “Dan Da Dan”, “Gachiakuta”, “My Hero Academia”, “The Summer Hikaru Died” y “Takopi’s Original Sin” están en contienda para convertirse en el Anime del Año en los Crunchyroll Anime Awards 2026. ¿Ya votaste por tu favorito en esta y el resto de categorías de la prestigiosa premiación? Te queda poco tiempo para elegir a los ganadores y puedes volver a votar cada día por tus elegidos. A continuación, te comparto la información que necesitas para apoyar a tus series predilectas antes de que sea demasiado tarde.

“100 Meters”, “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc”, “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle”, “Mononoke the Movie: Chapter II — The Ashes of Rage”, “The Rose of Versailles” y “Scarlet” son los títulos que compiten por el galardón a Película del Año en la décima edición de la premiación que desde 2017 reconoce y celebra las mejores series y películas de anime, así como al equipo que está detrás de las distintas producciones.

Al igual que en las galas anteriores, los fans de todo el mundo, junto con un jurado internacional y especializado, emitirán sus votos en las diversas categorías. Las votaciones empezaron el 2 de abril, el mismo día que se anunciaron las nominaciones a los Crunchyroll Anime Awards 2026.

"The Apothecary Diaries" está nominada a Anime del Año en la décima edición de los Crunchyroll Anime Awards y tiene muchas posibilidades de ganar (Foto: OLM / TOHO animation)

¿CUÁNDO TERMINAN LAS VOTACIONES DE CRUNCHYROLL ANIME AWARDS 2026?

Las votaciones para los Crunchyroll Anime Awards 2026 terminan este miércoles 15 de abril a las 23:59 PT. (Hora del Pacifico). Por lo tanto, te quedan pocas horas para apoyar a tus favoritos.

Para poder participar en las votaciones de Crunchyroll Anime Awards 2026, los fans deben iniciar sesión con su dirección de email o su número de teléfono. Ese es el único requisito para votar una vez por día a un nominado de cada categoría.

¿CUÁNDO SE ANUNCIAN A LOS GANADORES DE LOS CRUNCHYROLL ANIME AWARDS 2026?

Los ganadores de cada categoría de la décima edición de los Crunchyroll Anime Awards se anunciarán el 23 de mayo de 2026, desde Tokio (Japón).

La ceremonia tendrá lugar en el Grand Prince Hotel Shin Takanawa, en Tokio. No obstante, los fans de todo el mundo también podrán seguir la retransmisión en directo. Aún no se han compartido más detalles al respecto.

¿QUIÉNES SON LOS PRESENTADOS DE LOS CRUNCHYROLL ANIME AWARDS 2026?

La ceremonia será presentada por la actriz de doblaje Sally Amaki y el artista Jon Kabira, con el discurso de apertura a cargo de Hiroki Totoki de Sony Group Corporation.

¿QUIÉNES SON LOS JURADOS DE LOS CRUNCHYROLL ANIME AWARDS 2026?

Estos son algunos miembros del jurado:

Ben Morris (The Contending)

Carlos Bustamante

César Ovando (3DJuegos LATAM)

Chilly_recs

Craig Reynolds

Cristian Miguel Villa

Custodio Guerrero (SensaCine)

Daniel Kurland

Daniel Rodríguez Carranza

David Opie

"Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc", que adapta el arco del manga conocido como "Arco de la Chica Bomba", puede convertirse en la Película del Año en los Crunchyroll Anime Awards 2026 (Foto: MAPPA)

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