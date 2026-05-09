Ambientada aproximadamente un año después del final de “Yellowstone”, “Dutton Ranch” sigue a Beth (Kelly Reilly), la hija del difunto John Dutton (Kevin Costner), y Rip Wheeler (Cole Hauser), quien fue el capataz y hombre de confianza de John durante muchos años, en una nueva aventura. Ellos han formado una nueva familia junto a su hijo adoptivo Carter (Finn Little) y se mudan a Texas con la esperanza de encontrar la paz y tranquilidad que tanto anhelan y les ha sido negada durante mucho tiempo. Sin embargo, todo parece indicar que ese sueño tendrá que esperar, ya que los nuevos rivales no tardan en aparecer.

“Beth y Rip siempre fueron unos guerreros, y esperan no tener que serlo”, señaló Reilly en una entrevista con People. “Siempre se protegerán mutuamente. Durante cinco temporadas protegieron un lugar y un sueño de John Dutton. Ahora ese ciclo, esa carga, ha terminado. Ya no existe. Entonces, ¿qué son juntos ahora?”

“Dutton Ranch”, creada por el productor ejecutivo y showrunner Chad Feehan y basada en personajes creados por los productores ejecutivos Sheridan y John Linson, cuenta con un elenco principal conformado por Kelly Reilly, Rip Wheeler, Finn Little, Jai Courtney, J. R. Villarreal, Juan Pablo Raba, Marc Menchaca, Natalie Alyn Lind, Ed Harris, Annette Bening y Morgan Wade.

Kelly Reilly interpreta a Beth Dutton y Cole Hauser interpreta a Rip Wheeler en "Dutton Ranch", spin-off de "Yellowstone" (Foto: Paramount Television Studios)

¿CÓMO VER “DUTTON RANCH”?

Los dos primeros episodios de “Dutton Ranch” se estrenarán el viernes 15 de mayo del 2026 en Paramount+. Mientras que el resto de capítulos se emitirán cada semana hasta el 3 de julio.

Por lo tanto, para ver el nuevo spin-off de “Yellowstone” solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE “DUTTON RANCH”?

La primera temporada de “Dutton Ranch”, que cuenta con Chad Feehan, Kelly Reilly, Cole Hauser, Michael Friedman, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, John Linson, Art Linson, David C. Glasser, Christina Alexandra Voros, Keith Cox y Taylor Sheridan como productores ejecutivos, tiene nueve episodios.

FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE “DUTTON RANCH”

Episodio 1: The Untold Want: 15 de mayo de 2026

Episodio 2: Earn Another Day: 15 de mayo de 2026

Episodio 3: 22 de mayo de 2026

Episodio 4: 29 de mayo de 2026

Episodio 5: 5 de junio de 2026

Episodio 6: 12 de junio de 2026

Episodio 7: 19 de junio de 2026

Episodio 8: 26 de junio de 2026

Episodio 9: 3 de julio de 2026

¿A QUÉ HORA VER “DUTTON RANCH”?

Países Horarios Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 1:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 2:00 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 3:00 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 4:00 a.m.

TRÁILER DE “DUTTON RANCH”

¿DE QUÉ TRATA “DUTTON RANCH”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “Dutton Ranch”, “mientras Beth y Rip luchan por construir un futuro juntos, lejos de los fantasmas de ‘Yellowstone’, se topan con nuevas y brutales realidades y un rancho rival despiadado que no se detendrá ante nada para proteger su imperio. En el sur de Texas, los lazos de sangre son más fuertes, el perdón es efímero y el precio de la supervivencia podría ser tu alma”.

Cole Hauser adelantó a People que Rip se enfrentará a una importante barrera lingüística, ya que todos sus trabajadores hablan español. “No conocen la tierra, ni a la gente, ni el entorno”.

ACTORES Y PERSONAJES DE “DUTTON RANCH”

Kelly Reilly como Beth Dutton

Cole Hauser como Rip Wheeler

Annette Bening como Beulah Jackson

Ed Harris como Everett McKinney

Jai Courtney como Rob-Will

Finn Little como Carter

J. R. Villarreal como Azul

Juan Pablo Raba como Joaquin

Marc Menchaca como Zachariah

Natalie Alyn Lind como Oreana

Morgan Wade como Carol

Juan Pablo Raba como Joaquin en una escena del octavo episodio de "Dutton Ranch", spin-off de "Yellowstone" (Foto: Paramount Television Studios)

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