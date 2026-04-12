Tras una devastadora inundación provocada por un huracán, los habitantes de un pequeño pueblo deben luchar por sobrevivir en aguas infestadas de tiburones. Así es “Embestida”, la película que llegó a Netflix el 10 de abril de 2026 y que engancha desde los primeros minutos. La cinta muestra cómo las lluvias y marejadas de un huracán de categoría cinco anegan calles, viviendas y edificios, dejando a la comunidad prácticamente aislada. Si esta historia te atrapó, aquí te recomendamos otras cinco películas que no puedes dejar de ver en el gigante de streaming.

“NO TE MUEVAS”

El breve resumen que Netflix le da a “No te muevas”: “Una mujer en duelo encuentra a un asesino que le inyecta una poderosa droga que la deja paralizada. Cuando su cuerpo deja de responder, su lucha por sobrevivir empieza”.

Título original: Don’t Move

Don’t Move Año: 2024

2024 Duración: 85 min.

85 min. País: Estados Unidos

Estados Unidos Elenco principal: Finn Wittrock, Kelsey Asbille y Moray Treadwell

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“MAREMOTO”

El breve resumen que Netflix le da a “Maremoto”: “Después de que una plataforma petrolífera se hunde en el Mar del Norte, una científica intenta evitar una catástrofe ecológica y salvar a su novio del desastre”.

Título original: Nordsjøen (North Sea)

Nordsjøen (North Sea) Año: 2021

2021 Duración: 104 min.

104 min. País: Noruega

Noruega Elenco principal: Kristine Kujath Thorp, Henrik Bjelland y Rolf Kristian Larsen

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“EL GRAN DILUVIO”

El breve resumen que Netflix le da a “Maremoto”: “En el que podría ser el último día en la Tierra, una lucha de vida o muerte en un apartamento inundado pronto se convierte en la única esperanza de supervivencia de la humanidad”.

Título original: Daehongsu (The Great Flood)

Daehongsu (The Great Flood) Año: 2025

2025 Duración: 106 min.

106 min. País: Corea del Sur

Corea del Sur Elenco principal: Kim Da-mi, Park Hae-soo y Kwon Eun-seong

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“FINAL DEL CAMINO”

El breve resumen que Netflix le da a “Final del camino”: “Una mujer recientemente enviudada debe proteger a su familia durante un terrible viaje en coche cuando un asesinato y una bolsa de dinero desaparecida las pone en peligro”.

Título original: End of the Road

End of the Road Año: 2022

2022 Duración: 89 min.

89 min. País: Estados Unidos

Estados Unidos Elenco principal: Queen Latifah, Ludacris y Beau Bridges

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“65: AL BORDE DE LA EXTINCIÓN”

El breve resumen que Netflix le da a “65: Al borde de la extinción”: “Tras sobrevivir a un aterrizaje de emergencia, un astronauta y su acompañante deben sobrevivir a los peligros de la Tierra prehistórica para lograr escapar”.

Título original: 65

65 Año: 2023

2023 Duración: 93 min.

93 min. País: Estados Unidos

Estados Unidos Elenco principal: Adam Driver, Ariana Greenblatt y Chloe Coleman

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