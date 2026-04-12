Así como "Embestida", hay otras películas que apuestan por personajes al borde del colapso, decisiones de vida o muerte y escenarios extremos que te mantendrán pegado a la pantalla de principio a fin (Foto: Hyperobject Industries / Sony Pictures Releasing / Soundfirm)
Así como "Embestida", hay otras películas que apuestan por personajes al borde del colapso, decisiones de vida o muerte y escenarios extremos que te mantendrán pegado a la pantalla de principio a fin (Foto: Hyperobject Industries / Sony Pictures Releasing / Soundfirm)
Judith Vicente
Judith Vicente

Tras una devastadora inundación provocada por un huracán, los habitantes de un pequeño pueblo deben luchar por sobrevivir en aguas infestadas de tiburones. Así es y que engancha desde los primeros minutos. La cinta muestra cómo las lluvias y marejadas de un huracán de categoría cinco anegan calles, viviendas y edificios, dejando a la comunidad prácticamente aislada. Si esta historia te atrapó, aquí te recomendamos otras cinco películas que no puedes dejar de ver en el gigante de streaming.

“NO TE MUEVAS”

El breve resumen que Netflix le da a “No te muevas”: “Una mujer en duelo encuentra a un asesino que le inyecta una poderosa droga que la deja paralizada. Cuando su cuerpo deja de responder, su lucha por sobrevivir empieza”.

“MAREMOTO”

El breve resumen que Netflix le da a “Maremoto”: “Después de que una plataforma petrolífera se hunde en el Mar del Norte, una científica intenta evitar una catástrofe ecológica y salvar a su novio del desastre”.

“EL GRAN DILUVIO”

El breve resumen que Netflix le da a “Maremoto”: “En el que podría ser el último día en la Tierra, una lucha de vida o muerte en un apartamento inundado pronto se convierte en la única esperanza de supervivencia de la humanidad”.

“FINAL DEL CAMINO”

El breve resumen que Netflix le da a “Final del camino”: “Una mujer recientemente enviudada debe proteger a su familia durante un terrible viaje en coche cuando un asesinato y una bolsa de dinero desaparecida las pone en peligro”.

“65: AL BORDE DE LA EXTINCIÓN”

El breve resumen que Netflix le da a “65: Al borde de la extinción”: “Tras sobrevivir a un aterrizaje de emergencia, un astronauta y su acompañante deben sobrevivir a los peligros de la Tierra prehistórica para lograr escapar”.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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