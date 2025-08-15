CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Los eventos de la primera temporada de “En el barro” dejaron impactados a los fanáticos de la serie de Netflix derivada del drama argentino “El marginal”, sobre todo, por el enfrentamiento final de Gladys Guerra de Borges (Ana Garibaldi) y Amparo ‘La Gallega’ Vilches (Ana Rujas). Por lo tanto, esperan con ansias la renovación de la ficción creada por Sebastián Ortega y dirigida por Alejandro Ciancio.
Los primeros ocho episodios del nuevo drama narran la historia de cinco mujeres que llegan a la prisión La Quebrada, dirigida por Cecilia Moranzón (Rita Cortese), quien presume de hacer un trabajo excelente con las internas. Pero la realidad es otra, y las reclusas deben lidiar con distintos problemas y luchar por sobrevivir.
LO QUE SABEMOS SOBRE LA TEMPORADA 2 DE “EN EL BARRO”
Aunque Netflix aún no ha renovado de manera oficial “En el barro” para una segunda temporada, el último capítulo dejó el camino preparado para una nueva tanda de episodios en la que Gladys, la viuda de Borges (Claudia Rissi), debe enfrentar las consecuencias de sus últimas acciones.
De hecho, Ortega reveló en una entrevista que la temporada 2 ya fue grabada. Asimismo, adelantó que se incorporarán figuras como Eugenia ‘La China’ Suárez, Verónica Llinás, quien interpretará a la villana de los nuevos episodios, y Victorio D’Alessandro. Y que la fallecida Alejandra ‘La Locomotora’ Oliveras tendrá un mayor protagonismo.
La segunda temporada de “En el barro” aún no tiene fecha de estreno, pero podría llegar en algún momento del 2026.
¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 2 DE “EN EL BARRO”?
Después de los eventos del último episodio de la primera temporada de “En el barrio”, quedan algunas preguntas por responder: ¿La Gallega realmente está muerta tras su pelea con Gladys? ¿Mariana (Valentina Zenere) volverá a La Quebrada? ¿Yael (Carolina Ramírez) dará a su hija Brisa en adopción?
¿Qué le espera a Cleo (María Becerra) tras asesinar a La China? Además, se debe ahondar en la historia de Piquito, quien antes de asesinar a Rosetta le revela que su locura solo es un acto.
ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 2 DE “EN EL BARRO”
- Ana Garibaldi como Gladys Guerra
- Valentina Zenere como Marina Delorsi
- Rita Cortese como Cecilia Moranzón
- Lorena Vega como Fabiana ‘La Zurda’
- Marcelo Subiotto como Soriano
- Carolina Ramírez como Yael Rubial
- Ana Rujas como Amparo ‘La Gallega’ Vilches
- Eugenia ‘La China’ Suárez
- Verónica Llinás
- Victorio D’Alessandro
- Martín Rodríguez como Alan
- Erika de Sautu Riestra como Olga Giuliani
- Silvina Sabater como Victoria
- Camila Peralta como Soledad ‘Solita’ Rodríguez
- Carla Pandolfi como Selva
- Payuca como Coca Vidiri
- Alejandra ‘Locomotora’ Oliveras como ‘Roqui’
- Ana Devin como ‘Cachete’
- Adriana Ferrer como Elba
- Germán de Silva como Daniel
- Paula Carruega como Johanna
- Nayla Pose como Rocío
- Romina Escobar como Lechu
- Julieta Ruiz como Anabella
- Catalina Rendón como Brisa
- Santiago Caamaño como Rubén
- Gerardo Romano como Sergio Antín
- Juana Molina como ‘Piquito’
- María Becerra como Cleo
- Juan Gil Navarro como Andrés Faccia
- Pablo Rago como Lalo
- Justina Bustos como Eugenia Faccia
