CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Los eventos de la primera temporada de “En el barro” dejaron impactados a los fanáticos de la serie de Netflix derivada del drama argentino “El marginal”, sobre todo, por el enfrentamiento final de Gladys Guerra de Borges (Ana Garibaldi) y Amparo ‘La Gallega’ Vilches (Ana Rujas). Por lo tanto, esperan con ansias la renovación de la ficción creada por Sebastián Ortega y dirigida por Alejandro Ciancio.

Los primeros ocho episodios del nuevo drama narran la historia de cinco mujeres que llegan a la prisión La Quebrada, dirigida por Cecilia Moranzón (Rita Cortese), quien presume de hacer un trabajo excelente con las internas. Pero la realidad es otra, y las reclusas deben lidiar con distintos problemas y luchar por sobrevivir.

LO QUE SABEMOS SOBRE LA TEMPORADA 2 DE “EN EL BARRO”

Aunque Netflix aún no ha renovado de manera oficial “En el barro” para una segunda temporada, el último capítulo dejó el camino preparado para una nueva tanda de episodios en la que Gladys, la viuda de Borges (Claudia Rissi), debe enfrentar las consecuencias de sus últimas acciones.

Marina Delorsi (Valentina Zenere) aceptó trabajar para La Zurda tras entrar a prisión en la serie argentina "En el barro" (Foto: Netflix)

De hecho, Ortega reveló en una entrevista que la temporada 2 ya fue grabada. Asimismo, adelantó que se incorporarán figuras como Eugenia ‘La China’ Suárez, Verónica Llinás, quien interpretará a la villana de los nuevos episodios, y Victorio D’Alessandro. Y que la fallecida Alejandra ‘La Locomotora’ Oliveras tendrá un mayor protagonismo.

La segunda temporada de “En el barro” aún no tiene fecha de estreno, pero podría llegar en algún momento del 2026.

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 2 DE “EN EL BARRO”?

Después de los eventos del último episodio de la primera temporada de “En el barrio”, quedan algunas preguntas por responder: ¿La Gallega realmente está muerta tras su pelea con Gladys? ¿Mariana (Valentina Zenere) volverá a La Quebrada? ¿Yael (Carolina Ramírez) dará a su hija Brisa en adopción?

¿Qué le espera a Cleo (María Becerra) tras asesinar a La China? Además, se debe ahondar en la historia de Piquito, quien antes de asesinar a Rosetta le revela que su locura solo es un acto.

Gladys Guerra (Ana Garibaldi) consiguió su anisada libertad, pero La Gallega la obligó a protagonizar una violenta pelea al final de "En el barro" (Foto: Netflix)

ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 2 DE “EN EL BARRO”

Ana Garibaldi como Gladys Guerra

Valentina Zenere como Marina Delorsi

Rita Cortese como Cecilia Moranzón

Lorena Vega como Fabiana ‘La Zurda’

Marcelo Subiotto como Soriano

Carolina Ramírez como Yael Rubial

Ana Rujas como Amparo ‘La Gallega’ Vilches

Eugenia ‘La China’ Suárez

Verónica Llinás

Victorio D’Alessandro

Martín Rodríguez como Alan

Erika de Sautu Riestra como Olga Giuliani

Silvina Sabater como Victoria

Camila Peralta como Soledad ‘Solita’ Rodríguez

Carla Pandolfi como Selva

Payuca como Coca Vidiri

Alejandra ‘Locomotora’ Oliveras como ‘Roqui’

Ana Devin como ‘Cachete’

Adriana Ferrer como Elba

Germán de Silva como Daniel

Paula Carruega como Johanna

Nayla Pose como Rocío

Romina Escobar como Lechu

Julieta Ruiz como Anabella

Catalina Rendón como Brisa

Santiago Caamaño como Rubén

Gerardo Romano como Sergio Antín

Juana Molina como ‘Piquito’

María Becerra como Cleo

Juan Gil Navarro como Andrés Faccia

Pablo Rago como Lalo

Justina Bustos como Eugenia Faccia

Rocky (Alejandra Oliveras) tendrá más protagonismo en la segunda temporada de la serie argentina "En el barro" (Foto: Netflix)

