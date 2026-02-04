CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de los eventos de la primera entrega, en la segunda temporada de “Fallout”, Lucy MacLean (Ella Purnell) y el Ghoul/ Cooper Howard (Walton Goggins) se dirigen a las ruinas de New Vegas siguiendo el rastro de Hank MacLean (Kyle MacLachlan), quien después de dejarle un mensaje a su hija en el Refugio 24, llega a unas instalaciones abandonadas de Vault-Tec, envía un informe a sus superiores. además de explicar la situación, los experimentos fallidos que observó en el camino, asegura que terminará el proyecto inconcluso de Robert House (Justin Theroux).

Al igual que la primera temporada, los nuevos episodios de la serie de Amazon Prime Video basada en una de las franquicias de videojuegos más grandes de todos los tiempos también muestran momentos del pasado de los personajes principales que sirven para entender sus decisiones. En 2077, Robert House, director ejecutivo de RobCo Industries, continúa con las pruebas de su chip de control, mientras que Cooper Howard intenta huir con su hija Janey.

En 2283, se muestra cómo Hank envió la bomba nuclear en Shady Sands. Gracias a su padre, el pequeño Maximus logra sobrevivir. En 2296, Maximus (Aaron Moten) y la Hermandad del Acero instalan su nueva base en el Área 51, donde el anciano Quintus propone organizar una guerra civil contra la Commonwealth ahora que poseen la tecnología de fusión fría.

Maximus (Aaron Moten) intenta impedir la guerra civil de la Hermandad en la segunda temporada de "Fallout" (Foto: Amazon Prime Video)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 2 DE “FALLOUT”?

La segunda temporada de “Fallout” también muestra lo que sucedió con Norm MacLean (Moisés Arias) luego de quedar atrapado en el Refugio 31, sin comida ni agua. Decide despertar a los ejecutivos de Vault-Tec criogénicamente preservados para que encuentren una forma de salir de ese lugar. Lo consiguen, pero al grupo les hace creer que todo es parte de una prueba de Bud Askins. Cuando Ronnie lo descubre, lo estrangula.

Después de caer en manos de la Legion y ser rescatada por Ghoul, Lucy se recupera en un campamento de la RNC, pero se vuelve adicta a las drogas. Esto complica el viaje de este dúo, ya que Lucy toma decisiones impulsivas. No obstante logran llegar a Freeside. En tanto, Hank implanta un chip de control en un vendedor de aceite de serpiente de California para ofrecerle una trato a Ghoul: la seguridad de su familia a cambio del regreso de Lucy al Refugio 33.

Durante un recorrido con el paladín Xander Harkness (Kumail Nanjiani), el enviado de la Commonwealth, Maximus se ve obligado a asesinarlo para evitar que elimine a los niños necrófagos liderados por Thaddeus. Para evitar ser descubierto, este último utiliza su armadura. Maximus intenta detener la guerra civil asesinando a Quintus, pero el enfrentamiento se desata después de que Dane roba la reliquia de fusión fría y se la entrega a Maximus, quien escapa con Thaddeus.

Durante la Cumbre de tecnología, Cooper tiene la misión de asesinar a House, pero comete un error al buscar otra forma de evitar la guerra nuclear. Tras hablar con House y embriagarse, confronta a su esposa Barb Howard (Frances Turner), quien le revela que solo ha estado representando un papel para proteger a su familia. Más tarde, Cooper droga a Hank y Barb logra extraer la reliquia de fusión fría.

El Ghoul (Walton Goggins) entrega a Lucy para llegar a su esposa Barb y a su hija en la segunda temporada de "Fallout" (Foto: Amazon Prime Video?

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE LA TEMPORADA 2 DE “FALLOUT”?

Al sentirse traicionada, Lucy golpea a Ghoul y lo hace caer por la ventana. Pero no logra escapar de su padre, quien la lleva a las instalaciones de Vault-Tec, donde Hank tiene a varias personas bajo el chip de control. Lucy no duda y detiene a su padre para llevarlo al Refugio 33 y juzgarlo como corresponde. No obstante, se ve obligada a admitir que el método de su padre sirve para controlar a personas cegadas por la violencia. Pero todo fue parte de su plan para sabotear los experimentos de su padre.

En tanto, Ghoul es liberado del poste por una criatura que le habla sobre una futura guerra contra el Enclave, el verdadero instigador de la guerra nuclear. Cuando se reúne con Maximus y Thaddeus gracias a Albóndiga Maximus, acuerdan rescatar a Lucy a cambio de la reliquia. En tanto, Norm se recupera e intenta transmitir lo que descubrió sobre el Virus de Evolución Forzada (FEV), pero los ejecutivos de Vault-Tec lo capturan.

¿Qué pasó con Lucy, Ghoul y Maximus?

En 2077, Cooper, por recomendación de la congresista Diane Welch, entrega una reliquia de fusión fría al presidente, pero él está secretamente vinculado al Enclave, así que el plan no funciona. En 2296, Ghoul se infiltra en Lucky 38 y utiliza una reliquia para activar un monitor en el que puede hablar con la inteligencia artificial de House.

Cuando Ghoul entra en las instalaciones de Vault-Tec rescata a Lucy, quien implanta un chip de control en Hank. Antes de perder la memoria, el hombre admite sus vínculos con el Enclave. Cooper encuentra las cápsulas criogénicas de su esposa e hija, pero están vacías. La única pista que tiene es Colorado.

Después de pelear contras los Deathclaws y ser rescatado por la RNC, Maximus se reúne con Lucy. En tanto, Lacerta (Macaulay Culkin) se autoproclama César y guía a la Legión hacia New Vegas. Por otro lado, Steph, luego de que fuera expuesta como necrófaga durante su boda, se oculta en una oficina y contacta con el Enclave para comenzar la Fase 2. ¿De qué se trata? ¿Qué pasará en la temporada 3?

Además, en la escena a mitad de los créditos de la segunda temporada de “Fallout”, Dane recupera los planos de Liberty Prime para Quintus.

Los caminos de Maximus (Aaron Moten), Lucy (Ella Purnell) y el Ghoul (Walton Goggins) se vuelve a juntar al final de la segunda temporada de "Fallout" (Foto: Amazon Prime Video?

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “FALLOUT”?

La segunda temporada de “Fallout” terminó el 3 de febrero de 2026, por lo tanto, los ocho episodios ya están disponibles en Amazon Prime Video.

