Tras la demostración de poder de Arthur Boyle en batalla contra Dragon y su posterior victoria en el espacio en el vigésimo primer episodio de la tercera y última temporada de “Fire Force”, los fanáticos de anime basado en el manga shōnen escrito e ilustrado por Atsushi Ōkubo esperan ver lo que sucedió con el Rey Caballero tras ganar y cerrar su arco argumental. ¿Qué sigue para el resto de personajes principales? ¿Shinra finalmente regresará al juego? Entonces, ¿cuándo se estrenará el siguiente capítulo de la popular serie?

En “Dragon and Knight Surge Toward the Heavens” (3x21), después de una derrota devastadora, Arthur Boyle (el Rey Caballero) reta a Dragon a un duelo final. Sus delirios de caballería amplifican su poder, fortaleciendo masivamente su espada de plasma, Excalibur. No obstante, el episodio empezó con un flashback sobre el origen de Dragon.

La lucha de Arthur y Dragon se intensifica y llegan al espacio. El Rey Caballero demuestra su poder y gana la batalla. Sin embargo, tras el golpe final y devastador, Arthur queda en estado crítico.

Arthur logra derrotar a Dragon en el episodio 21 de la tercera temporada de "Fire Force" (Foto: David Production)

FECHA DE ESTRENO DE “FIRE FORCE” - TEMPORADA 3 EPISODIO 22

El vigésimo segundo episodio de la tercera y última temporada de “Fire Force” se estrenará el viernes 13 de marzo de 2026.

¿DÓNDE Y CÓMO VER “FIRE FORCE” - TEMPORADA 3 EPISODIO 22?

Los últimos episodios de la tercera temporada de “Fire Force” llegan en exclusiva a Crunchyroll, que se encarga de la distribución internacional del popular anime.

Crunchyroll llega a países de América del Norte, América Central, América del Sur, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio y CEI. Por lo tanto, para ver los nuevos capítulos solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿A QUÉ HORA VER “FIRE FORCE” - TEMPORADA 3 EPISODIO 22?

Países Horario Estados Unidos 9:30 a.m. (PT) / 11:30 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 11:30 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 12:30 p.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 1:30 p.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 2:30 p.m. España 6:30 p.m.

TRÁILER DE “FIRE FORCE” - TEMPORADA 3 EPISODIO 22

¿QUÉ PASARÁ EN “FIRE FORCE” - TEMPORADA 3 EPISODIO 22?

Aún no se ha revelado la sinopsis oficial de “Hero Resurrected” (3x22), episodio 22 de la tercera y última temporada de “Fire Force”, pero el titulo y el avance revelan que Shinra regresa y comienza a liberar la forma definitiva de sus habilidades. ¿Aparecerá “Shinrabansho-man”?

También se espera que se confirme el estado de Arthur tras su épica batalla. Además, el escenario se prepara para la confrontación definitiva y el gran final del popular anime.

Shinra Kusakabe podría comenzar a liberar la forma definitiva de sus habilidades en el episodio 22 de la tercera y última temporada de "Fire Force" (Foto: David Production)

