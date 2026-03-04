Después de tomas realistas, más detalles sobre el Gran cataclismo y el enfrentamiento de Takami en el vigésimo episodio de la tercera y última temporada de “Fire Force”, los fanáticos de anime basado en el manga shōnen escrito e ilustrado por Atsushi Ōkubo, sin duda, están entusiasmados por lo que sigue para los personajes principales. ¿Habrá una revancha entre Arthur Boyle y Dragon? Entonces, ¿cuándo se estrenará el siguiente capítulo? ¿Cómo y dónde verlo?

En “Where Hope Is” (3x20), grandes incendios hunden el Imperio de Tokio en el caos. Los gritos desesperados de la gente amenazan con engullir incluso a los soldados de la Fuerza de Fuego. Pero el episodio empieza con la información más detallada del Gran Cataclismo. En ese punto, la extinción parece inevitable.

En otro momento, Tamaki se enfrenta al doble de Assault, que es inmune a su ataque especial. Esto provoca que su rival se burle de habilidad, a la que califica de avergonzada. El escenario cambia cuando aparece la verdadera Assault y defiende a la afectada, lo que ocasiona que la conciencia colectiva cambie de percepción.

Tamaki Kotatsu se enfrenta al doble de Assault en el episodio 20 de la tercera temporada de "Fire Force" (Foto: David Production)

FECHA DE ESTRENO DE “FIRE FORCE” - TEMPORADA 3 EPISODIO 21

El vigésimo primer episodio de la tercera y última temporada de “Fire Force” se estrenará el viernes 6 de marzo de 2026.

¿DÓNDE Y CÓMO VER “FIRE FORCE” - TEMPORADA 3 EPISODIO 21?

Los nuevos episodios de la tercera temporada de “Fire Force” llegan en exclusiva a Crunchyroll, que se encarga de la distribución internacional del popular anime.

Crunchyroll llega a países de América del Norte, América Central, América del Sur, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio y CEI. Por lo tanto, para ver los nuevos capítulos solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿A QUÉ HORA VER “FIRE FORCE” - TEMPORADA 3 EPISODIO 21?

Países Horario Estados Unidos 9:30 a.m. (PT) / 11:30 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 11:30 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 12:30 p.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 1:30 p.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 2:30 p.m. España 6:30 p.m.

TRÁILER DE “FIRE FORCE” - TEMPORADA 3 PARTE 2

¿QUÉ PASARÁ EN “FIRE FORCE” - TEMPORADA 3 EPISODIO 21?

Hasta el momento, no se ha revelado la sinopsis oficial de “Dragon and Knight Surge Toward the Heavens”, episodio 21 de la tercera y última temporada de “Fire Force”, pero el titulo y el avance revelan que Arthur volverá a luchar contra Dragon, comandante de los Destructores de los White-Clad (Vestidos Blancos).

Tras la derrota del doble de Assault, es posible que los doppelgangers de Kurono, Benimaru, Joker y Leonard Burns regresen para ofrecer peleas increíbles. ¿Qué estragos causarán los poderosos villanos de Adolla?

Arthur Boyle volverá a luchar contra Dragon en el noveno capítulo de la segunda parte de la temporada 3 de "Fire Force" (Foto: Crunchyroll)

