La siguiente fase del Gran Cataclismo empezó en el décimo noveno episodio de la tercera y última temporada de “Fire Force”, donde la tensión se siente en el aire porque la Compañía 8 entiende que ya no se trata solo de apagar incendios, sino de una guerra teológica y existencial. Por lo tanto, los fanáticos del popular anime basado en el manga shōnen escrito e ilustrado por Atsushi Ōkubo esperan con ansias el próximo episodio para conocer el destino de los protagonistas y la humanidad. Entonces, ¿cuándo y a qué hora ver el siguiente capítulo?

En “Those Who Fight Back / Apocalyptic Imagination” (3x19), comienza el Gran Cataclismo, que llega acompañado de varios incendios y gritos de desesperación. En tanto, Vulcan y Lisa luchan contra un Yu poseído dentro de Amaterasu. En otro momento, Arthur incinera quirúrgicamente a Giovanni sin dañar a Yu.

Asimismo, en el octavo episodio de la segunda parte de la temporada 3 de “Fire Force”, la barrera entre el mundo real y Adolla está casi desaparecida. Lo que ocasiona que las ideas y los miedos de la humanidad empiecen a manifestarse físicamente de forma mucho más agresiva.

FECHA DE ESTRENO DE “FIRE FORCE” - TEMPORADA 3 EPISODIO 20

El vigésimo episodio de la tercera y última temporada de “Fire Force” se estrenará el viernes 27 de febrero de 2026.

¿DÓNDE Y CÓMO VER “FIRE FORCE” - TEMPORADA 3 EPISODIO 20?

Los nuevos episodios de la tercera temporada de “Fire Force” llegan en exclusiva a Crunchyroll, que se encarga de la distribución internacional del popular anime.

Crunchyroll llega a países de América del Norte, América Central, América del Sur, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio y CEI. Por lo tanto, para ver los nuevos capítulos solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿A QUÉ HORA VER “FIRE FORCE” - TEMPORADA 3 EPISODIO 20?

Países Horario Estados Unidos 9:30 a.m. (PT) / 11:30 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 11:30 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 12:30 p.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 1:30 p.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 2:30 p.m. España 6:30 p.m.

¿QUÉ PASARÁ EN “FIRE FORCE” - TEMPORADA 3 EPISODIO 20?

Aún no se ha revelado la sinopsis oficial de “El Caballero Rey vs. El Dragón”, episodio 20 de la tercera y última temporada de “Fire Force”, pero tras el regreso de Arthur se espera que se muestre el verdadero poder de la espada forjada por Vulcan con materiales espaciales.

Luego de la muerte de Charon, Haumea está fuera de control. En tanto, Shinra debe prepararse par el enfrentamiento final contra el Evangelista. Aún quedan varios capítulos del manga por adaptar, ¿los cinco episodios restantes del anime serán suficientes para plasmar la historia completa?

