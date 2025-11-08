Cuando uno ve una película de Guillermo del Toro siente que cada detalle tiene un propósito oculto, un guiño para quienes aman el cine tanto como él. Y eso es lo que sucede nuevamente con su nueva versión de “Frankenstein”, la producción original de Netflix que el director mexicano estrenó en cines el pasado 17 de octubre y que ya está disponible en la plataforma de streaming desde el 7 de noviembre. Si eres tan observador habrás podido notar algo peculiar en “La Criatura” que interpreta Jacob Elordi y resulta que no fue casualidad.

Y es que el cineasta nunca olvida sus raíces ni a quienes pavimentaron el camino del terror en pantalla. En esta ocasión, el director de “La forma del agua” y “Pinocho” decidió rendir homenaje a uno de los actores más emblemáticos del género: Boris Karloff, el hombre que en 1931 inmortalizó al monstruo de “Frankenstein” en la legendaria versión de Universal Studios dirigida por James Whale. Pero el tributo no es obvio, y ese detalle casi invisible es lo que lo hace tan especial, por lo que debes abrir bien los ojos.

Guillermo del Toro es uno de los directores de cine más conocidos en el mundo de Hollywood (Foto: AFP)

UN HOMENAJE ESCONDIDO A SIMPLE VISTA

Durante una conversación con periodistas en octubre, Guillermo del Toro confesó que en su película hay un guiño directo al monstruo de Karloff. No es una escena, ni una frase, sino algo mucho más sutil: una marca en la piel y que acompaña siempre que esta criatura aparece en pantalla

“Le hicimos lo que yo llamo la cicatriz de Karloff en la muñeca de la mano derecha”, explicó el cineasta mientras mostraba el gesto durante una entrevista por Zoom.

Esa pequeña cicatriz es una referencia a un momento clave en la película de 1931, cuando el monstruo de Karloff cobra vida sobre la mesa del laboratorio y su mano derecha empieza a moverse lentamente. Es un instante icónico, el nacimiento del terror moderno en el cine. Y del Toro lo trae de vuelta, casi como una forma de decir “gracias” a quien lo inspiró.

KARLOFF: EL MONSTRUO QUE CAMBIÓ EL CINE PARA SIEMPRE

Hablar de Boris Karloff es hablar de historia pura cinematográfica. El actor británico, nacido en 1887, dio vida al monstruo en tres películas de Universal Pictures: “Frankenstein” (1931), “La novia de Frankenstein” (1935) y “El hijo de Frankenstein” (1939). Su interpretación marcó el estándar visual y emocional del personaje: el gigante de rostro cuadrado, piel pálida y tornillos en el cuello.

Esa imagen fue tan poderosa que todavía hoy se asocia con el mito del monstruo, aunque curiosamente, Universal sigue siendo dueña de los derechos de ese diseño. Por eso, cada nueva adaptación —desde “La maldición de Frankenstein” de Christopher Lee hasta la versión de Robert De Niro en 1994— ha tenido que reinventar el aspecto de la criatura. Y del Toro, fiel a su estilo, encontró la forma de rendir tributo sin copiar.

Boris Karloff en la película "Frankenstein" (Foto: Universal Pictures)

LA CRIATURA SEGÚN GUILLERMO DEL TORO

En esta nueva versión, “La Criatura” de Jacob Elordi no es el típico monstruo de cabeza plana, sino una reinterpretación más humana y dolorosa del ser creado por Victor Frankenstein, papel interpretado por Oscar Isaac. El diseño del personaje combina el respeto por la novela original de Mary Shelley con una sensibilidad visual que solo del Toro puede lograr.

Para lograrlo, el director se inspiró en las ilustraciones de Bernie Wrightson, un artista de cómics que en los años setenta dedicó siete años a crear más de 50 dibujos para una edición especial de Frankenstein. Del Toro incluso obtuvo permiso de la viuda de Wrightson para usar su obra como referencia, acreditándolo formalmente en la película.

¿DE QUÉ TRATA “FRANKENSTEIN”?

La película “Frankenstein”, dirigida por Guillermo del Toro y estrenada en Netflix, es una adaptación gótica y emotiva del clásico de Mary Shelley. Ambientada en la Europa del Este del siglo XIX, la narrativa sigue al brillante pero obsesivo científico Victor Frankenstein, quien desafía los límites de la vida y la muerte al crear una criatura a partir de fragmentos de cuerpos humanos mediante experimentos prohibidos. La relación entre el creador y su monstruo se convierte en el eje central de la historia, abordando temas como el abandono, la culpa, el anhelo de amor y la destrucción mutua. Del Toro imprime su mirada personal sobre la creación, el pecado y la redención, instalando el relato gótico en una odisea de rechazo y búsqueda de conexión, donde la criatura acaba siendo tanto un milagro como una condena.

La película no solo representa una visión fiel y profunda del mito clásico, sino que también revela influencias autobiográficas y religiosas en su estética y narrativa. El filme destaca por su madurez emocional al transformar el cuento de terror en una reflexión sobre el poder y las consecuencias de crear vida. La mesa del laboratorio y el cuerpo del monstruo evocan un simbolismo martirial, mientras la dirección de Del Toro apuesta por redefinir las fronteras entre el horror y el drama humano, obteniendo altas menciones técnicas y actorales en festivales internacionales.

ACTORES Y PERSONAJES

Oscar Isaac como Victor Frankenstein

Jacob Elordi como La Criatura

Christoph Waltz como Doctor Pretorious

Mia Goth como Elizabeth Harlande

Charles Dance como Leopold Frankenstein

Felix Kammerer como William Frankenstein

David Bradley como El ciego

Lars Mikkelsen como Capitán Anderson

Lauren Collins como Esposa de Hunter

Christian Convery como el joven Victor

Sofía Galasso como Niña

Ralph Ineson como Profesor Krempe

Burn Gorman como Fritz

Jacob Elordi como la Criatura en la película "Frankenstein" de Guillermo del Toro (Foto: Netflix)

FICHA TÉCNICA DE LA PELÍCULA

Elemento Detalle Título original Frankenstein Dirección Guillermo del Toro Guion Guillermo del Toro (basado en la novela de Mary Shelley) Reparto principal Oscar Isaac, Jacob Elordi, Christoph Waltz, Mia Goth, Charles Dance, Felix Kammerer, David Bradley, Lars Mikkelsen, Lauren Collins, Christian Convery, Sofía Galasso, Ralph Ineson, Burn Gorman Música Alexandre Desplat Fotografía Dan Laustsen Edición Evan Schiff País Estados Unidos Idioma original Inglés Duración 149 minutos Género Terror, Drama, Ciencia ficción gótica Estreno comercial 7 de noviembre de 2025 (Netflix) Clasificación NR (No recomendada para menores de 16 años) Productora Netflix Premios destacados Competencia principal en Festival de Venecia, menciones a dirección y efectos visuales

