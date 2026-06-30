Hay producciones que terminan porque el público las abandona y otras porque así estaba escrito desde el primer día. Y “From”, la serie de terror que se convirtió en uno de los fenómenos más comentados del catálogo de MGM+, pertenece a ese segundo grupo, el de los relatos que nacen con un punto final ya marcado en el mapa. Por lo tanto, considerando que la ficción está a punto de despedirse de las pantallas con su temporada 5, aquí te traigo la explicación detrás de esa importante decisión de sus creadores.

Vale precisar que el show televisivo se centra en un pueblo que atrapa a cualquiera que entra y no los deja salir.

Allí, los habitantes intentan llevar una vida más o menos normal mientras buscan desesperadamente una forma de escapar, aunque por la noche aparecen criaturas que salen del bosque y convierten la supervivencia en una rutina de terror.

Antes de continuar, mira el tráiler de “From”:

¿POR QUÉ “FROM” TERMINARÁ CON SU TEMPORADA 5?

La razón principal tiene que ver con una estructura narrativa definida desde el inicio del proyecto.

John Griffin, el creador de la serie, le confirmó a The Hollywood Reporter que cinco temporadas siempre fue la meta y que la intención era dejar que la propia historia indicara cuándo debía terminar.

Él explicó que, al llegar a la muerte de Jim (Eion Bailey), el equipo sintió que había alcanzado el “final del principio”, el cierre de la etapa inicial del relato.

A partir de ahí, la cuarta entrega se vivió como el “principio del final”, el tramo en el que todo comienza a encaminarse de forma natural hacia su desenlace.

El creador destacó, además, que han podido desarrollar “From” con el respaldo pleno de Michael Wright y de todo el equipo de MGM+, algo poco común en este tipo de producciones.

Así, esa libertad confirma que se trata de un cierre acordado por los responsables creativos y no de una cancelación inesperada.

¿QUÉ DIJERON LOS CREADORES SOBRE ESTA DECISIÓN?

En una sesión de preguntas y respuestas en Reddit, recogida por CBR, Jeff Pinkner y John Griffin definieron el tono del cierre con una sola palabra: “Endgame” (el final del juego).

En ese sentido, ambos explicaron que el desenlace que verá el público será el mismo que tenían imaginado desde el comienzo, aunque los detalles del camino hacia ese final fueron cambiando durante el proceso de escritura.

Según el comunicado conjunto recogido por MGM+, el equipo creativo también describió esta etapa como la oportunidad de “ver nuestra historia llegar a su conclusión”, una frase que refuerza la idea de un final negociado con tiempo.

¿EL FINAL DE “FROM” TIENE QUE VER CON LOS DATOS DE AUDIENCIA DE LA SERIE?

La respuesta corta es NO. De acuerdo con Amazon MGM Studios, “From” se convirtió en el título más visto en la historia de MGM+, un hito alcanzado con el estreno de su cuarta temporada.

Por si fuera poco, la crítica también acompaña ese éxito, con una aprobación de 96% de su penúltima entrega en Rotten Tomatoes.

De esta manera, a diferencia de otros proyectos, todo parece indicar que el público realmente extrañará a esta producción.

Marielle está interpretada por la actriz Kaelen Ohm en la serie de televisión "From" (Foto: MGM International TV Productions)

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