“Half Man” (en español: “Hombre a medias”), la nueva miniserie de drama creada y protagonizada por Richard Gadd, llega a HBO Max como una interesante producción que explora la masculinidad y los vínculos entre hombres. Así, si no te quieres perder la ficción, esta nota es para ti. En las siguientes líneas, te presento la fecha y hora de estreno de cada uno de los episodios de este show televisivo. ¡Presta atención y anda alistando tu agenda!

Vale precisar que la serie sigue—durante cuatro décadas—la relación entre Niall Kennedy (Jamie Bell) y Ruben Pallister (Richard Gadd), dos hombres que se consideran hermanos sin compartir lazos de sangre.

Entonces, la historia arranca con el sorpresivo regreso de Ruben a la boda de Niall y un estallido de violencia que los obliga a mirar hacia atrás... con el fin de entender cómo el trauma y los silencios moldearon su relación.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Half Man”:

GUÍA DE EPISODIOS DE “HALF MAN”

La serie dramática se compone de 6 capítulos en total, programados para lanzarse entre abril y mayo del 2026.

Episodio 1: jueves 23 de abril del 2026

jueves 23 de abril del 2026 Episodio 2: jueves 30 de abril del 2026

jueves 30 de abril del 2026 Episodio 3: jueves 7 de mayo del 2026

jueves 7 de mayo del 2026 Episodio 4: jueves 14 de mayo del 2026

jueves 14 de mayo del 2026 Episodio 5: jueves 21 de mayo del 2026

jueves 21 de mayo del 2026 Episodio 6 (final): jueves 28 de mayo del 2026

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “HALF MAN”?

En Estados Unidos, los capítulos de “Half Man” llegan a HBO Max a las 6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET).

En Latinoamérica y España, por su parte, están programados para estrenarse los viernes. Es decir, un día después de su lanzamiento estadounidense.

Finalmente, en el Reino Unido, los episodios se liberan en BBC iPlayer los viernes a las 6:00 a.m. (BST).

¿CÓMO VER “HALF MAN”?

Tal como mencioné previamente, “Half Man” forma parte del catálogo de HBO Max.

Por lo tanto, para disfrutar de la serie, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

El póster de "Half Man", serie que desarrolla su trama a lo largo de 6 episodios (Foto: BBC Studios / HBO)

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