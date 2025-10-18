Tras la muerte del presidente estadounidense Rayburn, el caos se desató al final de la segunda temporada de “La diplomática”. Ahora que la tercera entrega llegó, el 16 de octubre de 2025 a Netflix, por fin pudimos conocer todos los sucesos que se originaron en el ambiente político después de la asunción de Grace Penn como mandataria y su relación con la embajadora de EE.UU. en Gran Bretaña, Kate Wyler. Si bien, la trama está llena de intriga y suspenso, los escenarios que vemos también captan poderosamente nuestra atención; por ese motivo, te damos a conocer dónde fue grabado el thriller político dramático.

La actriz Keri Russell interpretando el personaje de Kate Wyler en la serie "La diplomática 3" (Foto: Netflix)

¿DÓNDE FUE GRABADA “LA DIPLOMÁTICA 3”?

“La Diplomática” – Temporada 3, además de mostrarnos la oficina presidencial y los edificios gubernamentales que ya conocemos, grabó varias de sus escenas en locaciones que sirven para dar nuevos giros dramáticos. Así tenemos:

LONDRES, INGLATERRA

Los exteriores del Old Royal Naval College, en el distrito de Greenwich, sirvieron para recrear la atmósfera de gobierno y propiedades señoriales.

Wrotham Park y sus alrededores, en Potters Bar, se usaron para las tomas de la residencia de la embajadora.

Carlton Gardens, Trafalgar Square en la City of Westminster, Parliament Square y los alrededores de Winfield House y Regent’s Park se utilizaron para escenas exteriores.

Trafalgar Square es una plaza del centro de Londres, construida para conmemorar la batalla de Trafalgar (21 de octubre de 1805), en la que la armada británica venció a las armadas francesa y española (Foto: Netflix)

Nuevamente se ve los exteriores de la Embajada de Estados Unidos en Londres, ubicada en el número 33 de Nine Elms Lane, en el distrito de Nine Elms.

La Catedral de San Pablo también apareció en varias tomas de la tercera temporada.

La Catedral de San Pablo con vista de la ciudad de Londres (Foto: Netflix)

CIUDAD DE NUEVA YORK, NUEVA YORK

El Museo de la Casa Histórica Coe Hall, ubicado en el Parque Histórico Estatal Planting Fields Arboretum, en Oyster Bay, Long Island, también sirvió de escenario para esta entrega.

Los Estudios Steiner, ubicados en el número 15 de la Avenida Washington, en el histórico Astillero Naval de Brooklyn, se rodaron varias secuencias.

Coe Hall es una mansión histórica ubicada en Planting Fields Arboretum en Long Island (Foto: Netflix)

OTRAS UBICACIONES EN EL REINO UNIDO

Aeropuerto de Cotswold y sus alrededores, en el pueblo de Kemble, en Gloucestershire, sirvieron para escenas rurales y aeroportuarias.

Ditchley Park y sus alrededores, en el pueblo de Enstone, sirvió tanto para escenas interiores como exteriores.

Osborne House, la antigua residencia de verano de la reina Victoria en la isla de Wight, Inglaterra (Foto: Netflix)

Sobre los lugares que sirvieron de escenario para la tercera temporada de “La diplomática”, la showrunner Debora Cahn señaló: “Después de un increíble verano de rodaje en el Reino Unido, trajimos Londres a casa, a Nueva York. Lo mejor de ambos mundos: filmar en Brooklyn. Nos encanta hacer esto. Estamos muy emocionados de poder seguir adelante”.

El rodaje de la entrega tres comenzó en julio de 2024 y se prolongó hasta enero de 2025.

Big Ben, la famosa Torre del Reloj, de Londres (Foto: Netflix)

