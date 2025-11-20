CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Dirigida y escrita por Rodrigo García, “Las locuras” (“The Follies” en inglés) es una película dramática de antología mexicana de Netflix que, a través de cinco historias relacionadas, aborda la intensidad y la autenticidad de las emociones humanas llevadas al límite. Específicamente, sigue a seis mujeres sumidas en una época de introspección que se rebelan contra el confinamiento, la autocensura y la presión familiar. ¿Qué pasó con cada una de las protagonistas?

La película que tuvo un estreno limitado en cines de México el 18 de septiembre de 2025 empieza con Renata (Cassandra Ciangherotti) cumpliendo arresto domiciliario mientras inicia su juicio. Aunque no se revela lo que hizo para terminar así, su padre Ismael menciona que tuvo una fuerte crisis nerviosa, y que posteriormente la diagnosticaron con bipolaridad.

El comportamiento errático y su incapacidad para mantenerse en calma confirman que Renata no está bien. No obstante, su estado podría intensificarse por su prolongado encierro. Para no aburrirse molesta a las personas que pasan por su ventana, así conoce a Penélope (Naian González Norvind), quien al pensar que estaba secuestrada accede a prestarle su teléfono para que realice una llamada.

Renata (Cassandra Ciangherotti) recibe una agradable visita en la tercera historia de la película mexicana “Las locuras” (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “LAS LOCURAS”?

La siguiente historia de “Las locuras” se titula “La bella durmiente” y sigue a Penélope, quien se dedica a aplicar la eutanasia a mascotas. Tras el encuentro con Renata, la joven acude al departamento de un cliente junto a su novio y socio, Aurelio. Todo parece normal, pero las reflexión de Renata sobre la muerte no la deja tranquila, y se vuelve más intensa cuando debe realizar el procedimiento.

Aunque Penélope admite que le gusta su trabajo porque tenía cierto control, al escuchar que comparte el nombre con la perrita que padece cáncer a los huesos empieza a sentir compasión y duda en lo que para ella es un procedimiento de rutina. Completa el trabajo debido a la presión de Aurelio.

Pero tras despedirse de sus clientes, Penélope aprovecha la lluvia para dejar salir todas sus emociones, además, le reprocha a su novio por juzgarla solo por sentir empatía. Al verla vulnerable, Aurelio se disculpa y tiene un tierno momento.

Mientras Miranda (Ilse Salas) acompaña a su madre luego de una importante cirugía, recibe una inesperada llamada y decide acudir de inmediato. Se trata de la “amiga” a la que llamó Renata. Aunque ignora la situación de Renata, decide esperar a que termine su charla con la psicóloga Irlanda para finalmente ver a la persona que ha despertado fuertes sentimientos en ella.

Penélope (Naian González Norvind) lidia con sus miedos luego de la reflexión de Renata sobre la muerte en la película “Las locuras” (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “LAS LOCURAS”?

En la siguiente historia de “Las locuras”, Irlanda asiste a una celebración familiar luego de hablar con Renata sobre su caso. A la psicóloga le cuesta convivir con su familia debido a sus errores del pasado, pero se esfuerza por mantener la calma, al menos hasta que se entera de que su exmarido también fue invitado.

Su familia insiste en que perdone a su esposo, pero ella les recuerda que era un alcohólico, abusivo e infiel. A pesar de eso, su madre la juzga duramente, así que Irlanda decide marcharse, no sin antes gritarles un par de secretos y arruinar la celebración por el cumpleaños del difunto patriarca.

Soledad, la hermana de Renata, también muestra sus miedos en medio de sus clases de actuación. Luego de admitir que la idea de perder el control de su cuerpo la aterrorizaba, finalmente deja salir la ira y la frustración reprimidas mientras viaja en un tren abarrotado.

¿Por qué Renata cumple arresto domiciliario?

El detonante de la crisis de Renata se conoce cerca del final de “Las locuras”, específicamente cuando Serena Lopez Luna (Fernanda Castillo), una mujer adinerada a la que Alba, la novia de Ismael, le lee las cartas del tarot, regresa por un objeto que olvidó. Su retorno sirve para que exprese su intención de comprar la antigua propiedad, algo que entusiasma al padre de Renata.

Serena solicita ver el salón principal, lo que le permite conocer a Renata, quien se comporta de manera diferente y muestra su lado profesional. En medio de la negociación por la casa, Renata comparte que inició un incendio en un supermercado luego de perder el control al presenciar la discrminacion y maltrato contra una mujer inocente.

Al final de la “Las locuras” es evidente que la actitud de Renata asusta a Serena, quien desiste de comprar la casa y no le interesa comprender los reclamos de Renata y su odio hacia las personas adineradas. Mientras Serena vuelve a su burbuja, Renata escapa. Probablemente busque a Miranda y se deshaga del monitor de tobillo. También podría necesitar tiempo para retomar el control de su vida. ¿Realmente está embarazada?

Serena (Fernanda Castillo) desiste de comprar la casa de Renata después de escuchar su historia en la película “Las locuras” (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “LAS LOCURAS”?

“Las locuras” está disponible en Netflix desde el 20 de noviembre de 2025, por lo tanto, para ver la nueva película mexicana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí