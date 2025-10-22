Nunca pensé que llegaría el día en que vería un final de temporada de “Love Is Blind” así, pero la entrega 9 rompió con todo lo que conocíamos del experimento social de Netflix. Esta vez no hubo finales felices, ni campanas de boda, ni siquiera una pareja que dijera “sí, acepto”. Por primera vez en la historia del reality show creado por Chris Coelen, todos los caminos condujeron al desamor.

El último capítulo seguramente te habrá dejado con el corazón encogido si es que eres de esos televidentes que ven el programa viviéndolo en carne propia. No fue solo que no hubo matrimonios, sino que los rechazos fueron duros, emocionales, y por momentos bastante incómodos de ver. Las tres parejas que llegaron al final terminaron su recorrido con lágrimas, dudas y muchas preguntas sin responder.

EL FINAL DE “LOVE IS BLIND 9”

Anton y Ali estuvieron a punto de casarse

De todas las parejas de esta temporada, Ali y Anton eran quizás los que más prometían. Tuvieron altibajos, pero parecía que su conexión era auténtica. Durante la despedida de soltera, ella recibió advertencias importantes por parte de sus amigas: ¿estaba enamorada del Anton real o del que prometía abrir un restaurante y dejar de ser camionero? Aun así, ella se mostraba decidida, aunque claramente con dudas en el fondo.

El momento de la boda fue intenso. Anton, sin vacilar, dijo “sí”, pero ella no respondió lo mismo. Su negativa fue como una puñalada lenta: “No puedo ser tu esposa”, dijo. Más tarde explicó que no reconocía al hombre del que se enamoró en las cápsulas, y que los comentarios de sus amigos sobre su estilo de vida, su consumo de alcohol y su falta de compromiso con la salud, la descolocaron por completo.

Ali yéndose del altar tras haber rechazado a Anton en el final de la temporada 9 de "Love Is Blind" (Foto: Netflix)

Kalybriah y Edmond: el silencio más doloroso

El caso de Kalybriah y Edmond fue uno de los más confusos emocionalmente. Él parecía completamente listo para casarse y estaba feliz de caminar hacia el altar acompañado por su maestra de quinto grado, a quien considera una figura materna.

Kalybriah, por su parte, se mostraba cariñosa, repetía que amaba a Edmond, pero nunca dejó claro si estaba lista para casarse. Cuando llegó su turno de responder, no dijo que no, simplemente desvió la mirada. Su silencio fue aún más devastador que una negativa directa. Con lágrimas, explicó que Edmond merecía a alguien que estuviera segura al cien por ciento y que ella no lo estaba.

Kalybriah consolando a Edmond tras haberlo rechazado en el altar en el capítulo final de "Love Is Blind 9" (Foto: Netflix)

Jordan y Sparkle Megan: no llegaron ni a altar

A diferencia de las otras dos parejas, Jordan y Sparkle Megan ni siquiera llegaron al altar. Desde el inicio, se notaba que ella no estaba convencida de lo que implicaba casarse con un hombre que ya es padre. En su despedida de soltera ya estaba llorando, y eso fue solo el principio.

La ruptura se dio en su apartamento, lejos del glamour del altar. Megan explicó que no podía adaptarse al estilo de vida de Jordan y que él era “demasiado simple” para ella, un comentario que resultó tan desafortunado como doloroso. Él, visiblemente afectado, solo atinó a decir: “No sé por qué me elegiste en las cápsulas entonces”. Al final, ella reconoció que no estaba preparada para ser madrastra ni para renunciar a su estilo de vida independiente.

Sparkle Megan diciéndole a Jordan que no puede casarse con él (Foto: Netflix)

