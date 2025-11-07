¡Buenas noticias para los fans del universo “My Hero Academia”! Resulta que la revista Saikyō Jump de Shueisha ha anunciado que el manga spin-off “My Hero Academia: Team-Up Missions” de Yōko Akiyama regresará con un one-shot especial en diciembre del 2025. Pero, ¿sabes exactamente cuándo? Pues, descúbrelo en las siguientes líneas.

Vale precisar que este capítulo único se estrena casi un año después de la conclusión oficial del manga, el pasado 4 de enero del 2025.​

Además, coincide con la emisión de la octava y última entrega del anime, la cual empezó a lanzar sus capítulos en octubre de este 2025.

A propósito, antes de continuar, mira el tráiler de la temporada 8 de la serie:

¿DE QUÉ TRATA “MY HERO ACADEMIA: TEAM-UP MISSIONS”?

A diferencia del manga principal de Kōhei Horikoshi, “Team-Up Missions” se centra en historias paralelas más ligeras.

Así, seguimos al Programa de Misiones en Equipo, una iniciativa que empareja a los aspirantes a héroes de “My Hero Academia” con héroes profesionales para enfrentar desafíos reales.​

Y aunque Izuku Midoriya y sus amigos estaban emocionados de participar, la verdad es que nunca sabían con quién les tocaría hacer equipo.

En ese sentido, la obra se convirtió en una genial alternativa para ver cruces inesperados entre personajes muy queridos por los fans.

FECHA DE ESTRENO DEL ONE-SHOT DE “MY HERO ACADEMIA: TEAM-UP MISSIONS”

El one-shot especial de “My Hero Academia: Team-Up Missions” se estrena el jueves 4 de diciembre del 2025, fecha que te recomiendo anotar en tu agenda.

Por supuesto, este lanzamiento marca el gran regreso del manga, el cual—entre el 2019 y el 2025—acumuló ocho volúmenes recopilatorios.

Y si bien todavía no se revelaron detalles sobre la trama del one-shot, los fans especulan que podría presentar una última misión colaborativa de la Clase 1-A o cerrar algún arco pendiente del spin-off.​

¿CÓMO VER LA TEMPORADA FINAL DEL ANIME “MY HERO ACADEMIA: TEAM-UP MISSIONS”?

La temporada 8 de “My Hero Academia” forma parte del catálogo de Crunchyroll.

Por ende, para disfrutarla sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming. Accede desde el LINK oficial.

Sin dudas, Izuku es el corazón emocional de la franquicia "My Hero Academia" (Foto: Bones Film)

