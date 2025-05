A veces me pongo a pensar en el gran personaje que es ‘Freezer’ dentro del universo de ‘Dragon Ball‘. Obviamente, existe gracias a Akira Toriyama y eso se aplaude bastante. Considero que es de los mejores villanos que puede haber y muchas personas piensan lo mismo. De hecho, la popularidad de este poderoso enemigo de ‘Gokú’ y ‘Vegeta’ es tan grande que ha sido tema de conversación en las redes sociales en varias ocasiones. Como no quiero irme por las ramas, te digo que en esta nota voy a hablar exactamente sobre un problema interno que tiene el hijo de ‘King Cold’. Lo curioso es que él lo quiso solucionar en algún momento, pero no pudo. Presta mucha atención.

‘Freezer’, como muchos villanos que han aparecido en ‘Dragon Ball Z’, es alguien con la capacidad de transformarse. Esa cualidad le ha permitido mostrar su gran poder teniendo distintos aspectos, algunos, claro está, más imponentes que otros.

Te menciono todo ello porque si bien posee transformaciones que le aumentan el tamaño, estando en su forma base, en su cuarta forma (que es en la que suele estar ahora) y siendo ‘Golden Freezer’ no goza de una gran estatura y eso, aunque te cueste creerlo, es algo que le afecta. Sí, el ‘Emperador del mal’ tiene ese problema interno.

Lo último quedó evidenciado en la película ‘Dragon Ball Super: Broly’. Si en caso no te acuerdas, tranquilo(a). A continuación te refrescaré la memoria. Resulta que antes de que ‘Freezer’ conociera a ‘Broly’ y a ‘Paragus’, tuvo una peculiar conversación con ‘Kikono’, un científico que lo ayuda en la reconstrucción de su imperio.

‘Freezer’ ya no planea ser inmortal ni mucho menos indestructible. Quiere otra cosa

Ese diálogo inició cuando el indicado secuaz le preguntó qué deseo le iba a pedir a ‘Shenlong’ una vez que tenga las 7 esferas reunidas. En ese entonces, el hijo de ‘King Cold’ sostuvo que no planeaba ser inmortal ni mucho menos indestructible. Su respuesta, obviamente, causó un gran impacto en ‘Kikono’, quien mostró más interés por saber lo que iba a pedir.

‘Kikono’ preguntándole a ‘Freezer’ si desea ser inmortal. (Foto: Toei Animation) ×

“Nunca lo adivinarás”, indicó en ese entonces ‘Freezer’, dejando en claro que lo quería mantener en secreto. Sin embargo, no contaba con que ‘Berriblu’, su asistenta y consejera, había escuchado la conversación. Ella finalmente fue quien reveló lo que iba a pedir. “Su deseo es ser más alto. ¿O me equivoco?”, dijo.

“Una gran cantidad de soldados lo llamaron enano a sus espaldas, aunque siempre son aniquilados, ¿no?”, agregó. Esas palabras sorprendieron al ‘Emperador del mal’, quien acabó aceptando la realidad. “Tus suposiciones me impresionan, ‘Berriblu’, pero estás en lo correcto”, manifestó.

El momento exacto en que ‘Freezer’ aceptó que su baja estatura es un problema para él. (Foto: Toei Animation) ×

Luego indicó cuánto quería que cambiara su estatura con la ayuda de ‘Shenlong’. “Me gustaría crecer 5 cm aproximadamente”, señaló, antes de asegurar que se negaba a usar su segunda forma solo para ganar un buen tamaño. “Deseo ser alto en mi transformación habitual y en mi forma final”, precisó.

‘Freezer’ quería que ‘Shenlong’ le hiciera crecer 5 cm más aproximadamente para dar la impresión que todavía está en crecimiento. (Foto: Toei Animation) ×

‘Kikono’, al escuchar todo eso, se mostró confundido. Y es que no entendía por qué él quería crecer tan poco. “Volverme alto en un instante se vería poco natural y yo quiero que aún parezca que sigo en pleno desarrollo”, aseveró. A raíz de ello, el secuaz acabó entendiendo la situación. Lo malo para ‘Freezer’ es que nunca pudo pedir su deseo en aquella película, ya que la situación se acabó descontrolando con la furia de ‘Broly’, que finalmente fue derrotado por ‘Gogeta Blue’, personaje que ‘nació’ a raíz de la fusión de ‘Gokú’ y ‘Vegeta’. No olvides que si quieres tener información sobre más datos curiosos sobre el universo de ‘Dragon Ball’, debes leerme sí o sí. ¡Hasta la próxima!

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí