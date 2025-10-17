Para quienes siguen “One Piece” desde hace años, cualquier pausa en la emisión semanal se siente eterna y más sabiendo que estamos en pleno desarrollo del Arco de Egghead, uno de los más esperados, tanto en el manga como en el anime. Lamentablemente, eso fue lo que pasó el 12 de octubre, cuando el episodio correspondiente se retrasó. Sin embargo, la buena noticia es que este fin de semana sí veremos nuevamente en acción a Luffy y sus demás compañeros.

Ahora, con la serie enfocada en el Incidente de Egghead, muchas personas quieren saber exactamente cuándo y cómo podrán ver el capítulo 1146, titulado como “¡Se acerca una amenaza! La decisión de Stussy y Edison“. Así que aquí te lo resumo todo para que no te pierdas ni un solo detalle de esta historia que ha atrapado a miles en todo el mundo.

Luffy es el personaje principal de toda la historia de "One Piece" (Foto: Toei Animation)

FECHA CONFIRMADA PARA EL ESTRENO DEL CAPÍTULO 1146

Como sabemos, hubo una pequeña pausa en las transmisiones y el 12 de octubre no salió el episodio nuevo, sino un especial enfocado en CP0. Sin embargo, Toei Animation y las redes oficiales de “One Piece” ya confirmaron que el lanzamiento del capítulo 1146 será este domingo 19 de octubre de 2025, retomando así el ritmo habitual del anime.

¿A QUÉ HORA SE TRANSMITE EL NUEVO EPISODIO?

Para Estados Unidos, el episodio 1146 estará disponible a partir de las 7:15 a. m. (hora del Pacífico) y 10:15 a. m. (hora del Este). Te comparto la hora confirmada en diferentes países, para que tengas el dato a la mano:

México: 8:15 a. m.

Colombia, Perú, Ecuador: 9:15 a. m.

Venezuela, Bolivia: 10:15 a. m.

Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil: 11:15 a. m.

España: 4:15 p. m.

Japón: 11:15 p. m.

¿DÓNDE VER “ONE PIECE” - EPISODIO 1146?

El episodio 1146 podrá verse en simulcast —es decir, en emisión simultánea a Japón— gracias a la plataforma Crunchyroll. Es el canal oficial y en el que puedes ver el episodio en japonés con subtítulos en español, inglés y varios idiomas más.

Por otro lado, “One Piece” también se transmite en Netflix, pero la actualización de episodios no es tan inmediata. Si eres de los que prefiere ver todo en esta plataforma, tendrás que esperar un poco más, ya que aún no anuncian la fecha de llegada del episodio 1146.

Para quienes desean ir directo al grano, el acceso oficial y seguro es a través de Crunchyroll. Al ingresar, solo es necesario tener una cuenta, aunque algunos episodios recientes pueden estar disponibles únicamente para usuarios premium durante sus primeras horas de estreno.

El Gear 5 es la forma más poderosa que Monkey D. Luffy ha alcanzado tras el despertar de su Fruta del Diablo. Este hace que el cabello y las cejas del protagonista de "One Piece" se tornen blancos (Foto: Toei Animation)

