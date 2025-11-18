¿Amaste a Michel Brown como Alejo, el escritor sensible y romántico de “Simplemente Alicia”? Pues, debes saber que el actor argentino tiene una extensa filmografía disponible en Netflix. Por eso, en esta nota, reuní 3 de sus producciones... las cuales puedes disfrutar ahora mismo en la popular plataforma de streaming de la “N” roja. ¡Seguro querrás sumarlas a tu próxima maratón frente a la TV!

Vale precisar que “Simplemente Alicia” explora la bigamia femenina. Así, se centra en la historia de una mujer que inicia una doble vida, al casarse con dos hombres a la vez (sin que ninguno de ellos sepan sobre esta situación).

Además de Brown, en el elenco, destacan figuras como Verónica Orozco, Sebastián Carvajal y Constanza “Cony” Camelo, por solo mencionar algunos nombres.

Antes de continuar, mira el tráiler de la serie colombiana:

LAS SERIES Y LA PELÍCULA DE NETFLIX PARA VER A MICHEL BROWN TRAS “SIMPLEMENTE ALICIA”

1. ″ Pálpito " (2022)

Empiezo la lista con la producción que consolidó a Michel Brown como una estrella global de la plataforma. Y es que, durante su estreno, “Pálpito” (en inglés: "The Marked Heart“) fue la serie número 1 de Netflix en más de 20 países.

¿De qué trata? Simón Duque (Michel Brown) es un hombre cuya vida se destruye cuando su esposa Valeria es asesinada por una organización de tráfico de órganos que extrae su corazón para trasplantarlo a Camila (Ana Lucía Domínguez), la prometida de un hombre rico. Entonces, impulsado por la venganza, Simón se infiltra en la peligrosa red criminal decidido a destruirla desde dentro. Sin embargo, cuando descubre que Camila lleva el corazón de su esposa, surge una conexión emocional inesperada que complica sus planes de venganza.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

2. ″ Pasión de Gavilanes 2 " (2022)

Aunque Michel Brown tuvo una participación limitada en la segunda temporada de la icónica telenovela que lo catapultó a la fama internacional, su regreso como Franco Reyes fue uno de los momentos más esperados por los fans.​

¿De qué trata? 25 años después de la primera temporada, la vida de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo continúa. En este contexto, Franco Reyes, quien estuvo ausente y encarcelado durante años, regresa como un exconvicto recién liberado decidido a recuperar el amor de Sara (Natasha Klaus) y reconectar con sus hijos Andrés y Gaby.

¿Cómo verla? En Latinoamérica, con una suscripción activa a Netflix; y en Estados Unidos, a través de Peacock.

3. “Lo mejor del mundo” (2025)

Cierro la lista con “Lo mejor del mundo” (en inglés: “The Dad Quest”), película del director Salvador Espinosa que ofrece una reflexión sobre lo que realmente significa ser padre.

El póster de "Lo mejor del mundo", película mexicana protagonizada por Michel Brown y Martino Leonardi (Foto: Netflix)

¿De qué trata? Gallo (Michel Brown) descubre que quizá no esté biológicamente relacionado con su hijo Benito (Martino Leonardi). Ante esta revelación devastadora, padre e hijo se embarcan en una aventura salvaje por México para descubrir la verdad sobre su parentesco. Sin embargo, durante el viaje, aprenderán que la familia no siempre se define por la sangre, sino por el amor y las experiencias compartidas.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

