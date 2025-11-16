Si disfrutaste de la actriz Verónica Orozco como la protagonista de la serie “Simplemente Alicia”, quizá te gustaría explorar más sobre su trabajo. Por ello, en esta nota, armé la lista con todas sus producciones colombianas disponibles en Netflix. ¡Seguro te animas a sumarlas a tu próxima maratón en la famosa plataforma de streaming!

Vale precisar que “Simplemente Alicia” narra la historia de Alicia Fernández (Verónica Orozco), una mujer que desafía todas las normas sociales al tomar una decisión audaz: casarse simultáneamente con dos hombres.

Por un lado está Alejo (Michel Brown), un escritor; por el otro, Pablo (Sebastián Carvajal), un exsacerdote.

Resulta que ambos hombres desconocen la existencia del otro, por lo que nuestra protagonista debe navegar entre dos vidas paralelas... y dos versiones diferentes de sí misma.

LAS OTRAS SERIES COLOMBIANAS DE VERÓNICA OROZCO QUE PUEDES VER EN NETFLIX

1. ″La primera vez" (2023-2025)

Empiezo la lista con “La primera vez” (o “Eva Lasting“), producción dramática de Caracol Televisión ambientada en la Bogotá de 1976.

Allí, Verónica asume el rol de Ana Larrarte de Granados, la madre del protagonista Camilo (Emmanuel Restrepo).

¿De qué trata? Una misteriosa muchacha llega a un colegio de hombres en la Colombia de los setenta, rompiendo estereotipos, reglas… y uno que otro corazón.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

2. “Arelys Henao, canto para no llorar” (2022)

Verónica también participa en esta bioserie musical, interpretando a la versión adulta de Luz Arelys Henao Ruiz, la artista conocida como “La Reina del Despecho”.

¿De qué trata? Contra viento y marea, la joven Arelys Henao persigue su sueño de convertirse en cantante en este drama lleno de música, basado en los inicios de la icónica estrella colombiana.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

3. “Siempre Bruja” (2019)

Finalmente, en esta serie de fantasía y viajes en el tiempo—conocida en inglés como “Always a Witch“—Verónica Orozco le da vida a Ninibé.

El póster de "Siempre Bruja", serie colombiana sobre una viajera en el tiempo que trata de adaptarse al presente en Cartagena (Foto: Netflix)

¿De qué trata? Una joven bruja del siglo XVII viaja al futuro para salvar al hombre que ama, pero primero deberá adaptarse al presente de Cartagena y derrotar a un oscuro rival.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

