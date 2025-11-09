Hay series que logran quedarse en la cabeza no solo por lo que cuentan, sino también por cómo suenan. “Simplemente Alicia”, la nueva telenovela colombiana de Netflix, es una de esas producciones que combinan una historia intensa con una selección musical exquisita. Cada episodio tiene canciones que se sienten como si fueran parte del guion, casi tan importantes como los personajes.

La trama gira en torno a Alicia, una mujer que vive un dilema emocional difícil de imaginar. Está enamorada de dos hombres, Pablo y Alejo, y en lugar de elegir entre ellos, decide casarse con ambos, llevándola a vivir una doble vida llena de secretos, pasión y culpa. Esa mezcla de emociones se refleja perfectamente en la música que acompaña la serie.

Lo que me encanta del soundtrack es su diversidad. Encontramos desde clásicos de Rodolfo Aicardi y Daniela Romo, hasta voces contemporáneas como Raquel Sofía, Elsa y Elmar, Mon Laferte y Ricardo Montaner. Cada tema encaja con el tono del capítulo en el que aparece: algunos evocan nostalgia, otros alegría, y otros simplemente te rompen el corazón.

A lo largo de sus 19 episodios, “Simplemente Alicia” presenta canciones en casi todos, excepto en los episodios 7, 12 y 18. Es decir, hay música en 16 capítulos, lo que demuestra que el aspecto sonoro fue pensado como una parte fundamental de la historia. Y es que, si algo tiene esta producción, es ese toque latino que mezcla géneros, épocas y emociones.

Si también te dejaste llevar por la música de esta historia, aquí te dejo la lista completa de canciones por episodio, para que puedas encontrar tus favoritas o descubrir nuevos artistas que quizás no conocías.

Alejo Valdés (Constanza Camelo), Alicia (Verónica Orozco) y Pablo Guevara (Sebastián Carvajal) en la serie colombiana "Simplemente Alicia" (Foto: Netflix)

SOUNDTRACK DE “SIMPLEMENTE ALICIA”

Episodio 1

“Countdown Japan” – Alt-Life Music

“Voy a Amarte (Remix)” – Nico Hernández

“Boquita de Caramelo” – Rodolfo Aicardi

“Con los Ojos Cerrados” – Gloria Trevi

“Mujer De Todos, Mujer De Nadie” – Daniela Romo

Episodio 2

“Mírala Míralo” – Alejandra Guzmán

“King Merengue” – Michael Alan Levine

“Bouncing Deep House” – AXS Music

“Please Don’t Cry” – Altitude Music

“Quién Lo Diría?” – Motherflowers

Episodio 3

“Ella y Tú” – Joe Arroyo

“El Bololo” – Bazurto All Stars

“Sabré Olvidar” – Joe Arroyo

“Busco Alguien Que Me Quiera” – El Afinaito

“Eres Mi Religión” – Maná

Episodio 4

“Mentiras” – Daniela Romo

“Yo No Te Pido La Luna (Non voglio mica la luna)” – Daniela Romo

Episodio 5

“Desesperada” – Marta Sánchez

Episodio 6

“Amiga Mía” – Juan Pablo Vega

Episodio 8

“Me Va A Extrañar (Versión Montaner)” – Ricardo Montaner

“Ojitos de Aceituna” – Marissa Mur

Episodio 9

“Amaneciendo” – Los 50 De Joselito

“Aires de Navidad” – Los Titanes

“Algo Contigo” – Rita Payés

“Feliz Nochebuena” – Rodolfo Aicardi

Episodio 10

“Adderall” – Indigo Kxd

Episodio 11

“Amantes y Amigos” – Elsa y Elmar

“Eres Todo Para Mí” – Czielo

Episodio 13

“1.000 Pedazos” – Christina y Los Subterráneos

“Adiós Amor” – Elsa y Elmar

Episodio 14

“De Quién Serás” – Darviin

“Sos Todo Lo Que Está Bien” – Silvestre y La Naranja

Episodio 15

“Víspera de Año Nuevo” – Guillermo Buitrago

“Charanga Campesina” – Fruko y Sus Tesos

“El Swing de Fruko” – Fruko y Sus Tesos

“Lado Oscuro” – Alejandra Guzmán

“Eres Todo Para Mí” – Czielo

“Sabiduría” – La Ciencia de Juancho Valencia

“Olvidemos el Pasado” – Rodolfo Aicardi

Episodio 16

“Así Fue” – Isabel Pantoja

Episodio 17

“Sombra de Ti” – Shakira

Episodio 19

“Amor Completo” – Mon Laferte

“Mi Corazón Es Grande” – Raquel Sofía

