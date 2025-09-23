Después del accidente que sufrió Tom Holland mientras grababa “Spider-Man: Brand New Day”, los fanáticos del Hombre Araña que estaban emocionados por las imágenes del actor británico colgando de edificios como el superhéroe arácnido se preguntan qué sucederá con la cuarta entrega de las películas de Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). ¿Se suspenderá el rodaje? ¿Por cuánto tiempo? ¿Afectará su estreno en 2026?

El 19 de septiembre de 2025, Tom Holland fue trasladado de urgencia al hospital luego de una escena de riesgo en el set de Pinewood UK resultó mal. Los medios informaron que el actor británico de 29 años sufrió una conmoción cerebral leve, por lo que no fue hospitalizado.

También se indicó que, ningún otro miembro del equipo ni del elenco resultó herido durante la filmación de dicha escena. “Afortunadamente, nadie más se vio afectado”, señaló una fuente de CNN.

Tom Holland sufrió un accidente en las grabaciones de la película " Spider-Man: Brand New Day" en el set de Pinewood UK (Foto: Marvel Studios)

¿QUÉ PASÓ CON “SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY” TRAS EL ACCIDENTE DE TOM HOLLAND?

“Tom sufrió una conmoción cerebral leve y, por precaución, se tomará un descanso de la filmación y se espera que regrese a trabajar en unos días”, agregó la fuente antes mencionada.

Esto se confirmó luego de la reunión del lunes 22 de septiembre de los ejecutivos de Sony para elaborar un plan para reanudar el rodaje. Decidieron que la producción se detendría durante una semana en lugar de intentar grabar sin Tom Holland.

Por lo tanto, el rodaje de “Spider-Man: Brand New Day” se reanudará el lunes 29 de septiembre y no se espera que esto afecte la fecha de estreno de la película, el 31 de julio de 2026.

Tom Holland volverá al rodaje de la película "Spider-Man: Brand New Day" el 29 de septiembre de 2025 (Foto: Tom Holland/ Instagram)

Lo que se sabe sobre “Spider-Man: Brand New Day”

“Spider-Man: Brand New Day” cuenta con la dirección de Destin Daniel Cretton a partir de un guion de Chris McKenna y Erik Sommers, y es protagonizada por Tom Holland como Peter Parker / Spider-Man, junto a Zendaya, Jacob Batalon, Sadie Sink, Liza Colón-Zayas, Jon Bernthal, Mark Ruffalo, Michael Mando, y Tramell Tillman.

Esta película forma parte de la Fase Seis del MCU, es un coproducción de Columbia Pictures y Marvel Studios, y Sony Pictures Releasing se encargará de la distribución. Se espera que repita el éxito de las anteriores entregas, que han recaudado $3.93 mil millones en todo el mundo.

Si te gustó esta nota sobre “Spider-Man: Brand New Day”, te puede interesar más contenido de series y películas que puedes encontrar en Mag:

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí