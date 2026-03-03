Después del éxito de la primera temporada de “The Pitt”, que recibió 13 nominaciones a los premios Emmy y ganó cinco, y también recibió dos galardones en los Globos de Oro y tres en los Critics Choice Awards, la serie de HBO Max regresó con una segunda entrega en enero de 2026 y poco antes del estreno de los nuevos episodios, fue renovada para una tercera temporada que ha causado gran emoción entre los fanáticos del drama médico protagonizado por Noah Wyle, que también se desempeña como productor ejecutivo.

Aunque la segunda temporada de la serie creada por R. Scott Gemmill continúa en emisión, Noah Wyle compartió un adelanto sobre la tercera entrega, que promete conservar la esencia de los anteriores episodios y continuar tratando temas de actualidad y relevantes para la comunidad médica.

LO QUE SABEMOS SOBRE LA TEMPORADA 3 DE “THE PITT”

En los Actor Awards 2026, “The Pitt” ganó tres premios importantes: Mejor elenco en una serie dramática, Mejor actor en una serie dramática y Mejor dirección en serie dramática. Durante una entrevista en la sala de prensa, Noah Wyle reveló algunos detalles sobre la tercera temporada.

Noah Wyle ganó los premios Emmy, Critics' Choice Awards y Globos de Oro gracias a su interpretación como el Dr. Michael "Robby" Robinavitch en el drama médico "The Pitt" (Foto: Warner Bros. Television / HBO)

El actor y productor indicó que el equipo creativo se reunirá con los guionistas, que están en contacto con profesionales sanitarios reales para garantizar que la serie de HBO continúe reflejando la realidad.

“Estamos a punto de volver a la sala de guion para la tercera temporada. Lo primero que hacemos cada temporada es reunirnos con expertos de todos los ámbitos de la salud imaginables y preguntarles qué deberían ver en televisión, qué les sería útil para su trabajo. Comenzaremos ese proceso en las próximas semanas. Y a partir de ahí, extraeremos nuestras historias. Intentaremos dar en el clavo”, señaló.

¿Cuándo se estrenará la temporada 3 de “The Pitt”? Aunque los próximos episodios aún no tienen fecha de estreno, se espera que lleguen en enero de 2027. Al respecto, Wyle adelantó que llegará antes de lo esperado y aseguró que sería muy oportuna .

“¿Seremos puntuales en la temporada 3? Sí. Nunca faltan historias para inspirarse en una sala de urgencias. Y cuando tienes personajes tan ricos, diversos y multidimensionales como los nuestros, es muy fácil simplemente proyectarlos en el futuro y descubrir con qué estarían lidiando en ese momento”, mencionó.

La segunda temporada de “The Pitt”, que empezó en enero de 2026, se grabó en California y Pensilvania (Foto: Warner Bros. Television / HBO Max)

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 3 DE “THE PITT”?

Todavía es pronto para aventurar la trama central de la tercera temporada de “The Pitt”, pero Noah Wyle indicó que los nuevos capítulos podrían abordar los problemas reales que enfrentan los hospitales y su personal debido a los constantes problemas financieros de Medicare. ¿En la serie también se verán afectados por los recortes presupuestarios?

“Obviamente, estos recortes en Medicare, los que van a afectar a los estadounidenses y sacarlos de las listas, los cierres de hospitales... Hay todo tipo de problemas muy urgentes que enfrentan los hospitales y los trabajadores de la salud en Estados Unidos, y solo hemos arañado la superficie, desafortunadamente”, aseguró.

