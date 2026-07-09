Después de que los tres estudiantes y amigos protagonistas de “Thunder 3”, apodados los Tres pequeños (The Small Three): Pyontaro, Hiroshi y Tsubame, reciben un misterioso disco de video de manos de su profesor, el Dr. Doc, sus vidas dan un giro inesperado. La hermana pequeña de Pyontaro atraviesa un portal físico interdimensional y queda atrapada en el otro lado, así que los héroes de esta historia deben llegar a ese universo hiperrealista y salvar a Futaba. ¿Cuántos episodios tiene el nuevo anime de Netflix? ¿Cuándo se estrenará?

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Esta serie basada en el aclamado manga de Yuki Ikeda, serializado en la revista Monthly Shonen Magazine de Kodansha y que consiguió una nominación al premio Next Manga Award 2022, destaca por sus personajes con un diseño extremadamente caricaturesco, simple y plano (estilo kodomo o infantil) que interactúan en un entorno hiperrealista, tridimensional y cinemático.

“Thunder 3”, producida por el estudio de animación UNEND y dirigida por Hiroyuki Seshita, se perfila como uno de los proyectos más disruptivos de la animación reciente, asimismo, promete romper los esquemas tradicionales del género de ciencia ficción y supervivencia.

En el anime "Thunder 3", Pyontaro Tezuka es el protagonista principal y el líder del trío de amigos conocido como los "Small Three" (los tres pequeños) (Foto: Netflix/ UNEND)

¿CÓMO VER “THUNDER 3”?

El primer episodio de “Thunder 3” se estrenó el miércoles 8 de julio de 2026 (9 de julio en Japón) en Netflix. Cada semana se emitirá un nuevo capítulo de esta serie que se ambienta en un mundo hiperrealista lleno de alienígenas.

Por lo tanto, para ver el anime que promete cuestionar el rol del héroe solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “THUNDER 3”?

La primera temporada de “Thunder 3″, que se emite en el bloque de programación +Ultra de Fuji TV, tiene 12 episodios.

FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE “THUNDER 3”

Episodio 1: 8 de julio de 2026 (Ya disponible)

Episodio 2: 15 de julio de 2026

Episodio 3: 22 de julio de 2026

Episodio 4: 29 de julio de 2026

Episodio 5: 5 de agosto de 2026

Episodio 6: 12 de agosto de 2026

Episodio 7: 19 de agosto de 2026

Episodio 8: 26 de agosto de 2026

Episodio 9: 2 de septiembre de 2026

Episodio 10: 9 de septiembre de 2026

Episodio 11: 16 de septiembre de 2026

Episodio 12: 23 de septiembre de 2026

¿A QUÉ HORA VER “THUNDER 3”?

Países Horario Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 1:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 2:00 a.m. Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 3:00 a.m. Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 4:00 a.m. España 9:00 a.m.

TRÁILER DE “THUNDER 3”

¿DE QUÉ TRATA “THUNDER 3”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “‘Thunder 3’ narra la historia del vínculo inquebrantable entre tres amigos de la infancia que se embarcan en una búsqueda desesperada de una chica desaparecida. La serie sigue a Pyontaro, un estudiante de secundaria común y corriente, y a sus dos mejores amigos, Tsubame y Hiroshi, un trío conocido como los Tres Pequeños.

Sus vidas dan un vuelco cuando Futaba, la alegre hermana menor de Pyontaro, desaparece repentinamente. Unidos para encontrarla, su búsqueda se convierte rápidamente en una profunda aventura que los lleva mucho más allá de su imaginación.”

REPARTO DE VOZ DE “THUNDER 3”

Sayumi Suzushiro le da voz a Pyontaro

Natsumi Kawaida le da voz a Tsubame

Eri Akiyama le da voz a Hiroshi

Honoka Mitsubachi le da voz a Futaba

Kenjiro Tsuda le da voz a Ali

Yūki Kaji le da voz a Mizuno

Reina Ueda le da voz a Rena

A diferencia de los isekai tradicionales donde los personajes reciben magia o habilidades sagradas, en "Thunder 3", la ventaja de los niños radica en la física de su propia animación (Foto: Netflix/ UNEND)

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