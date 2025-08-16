“Wednesday” se ha convertido en una de las series favoritas de la audiencia por su trama y los personajes que aparecen en ella. Si eres de los que prestan atención a todos los detalles, quizá algo llamó poderosamente tu atención: el gran parecido que tiene Isaac Ordóñez, el actor que interpreta a Pugsley Addams, con el reconocido histrión Raúl Juliá, quien también formó parte de esta alocada y peculiar familia en la década de los 90 cuando interpretó a Gomez Addams. ¿También estás preguntándote si ambos son parientes lejanos? A continuación, la respuesta.

Aquí el actor listo para rodar una escena en "Wednesday" (Foto: Isaac Ordóñez / Instagram)

¿ISAAC ORDÓÑEZ Y RAÚL JULIÁ SON PARIENTES?

La respuesta es no. Sin embargo, no podemos negar que varios rasgos físicos han hecho pensar a gran cantidad de gente lo contrario; y más, porque los dos forman – aunque en diferentes generaciones – parte de la familia Addams: Issac Ordóñez es el hijo, mientras que Raúl Juliá es el padre en la ficción.

¿Por qué se generó la confusión? Por la forma de sus cejas, sus ojos y miradas. Esto daría a entender que los dos son familiares, pese a que sabemos que Juliá nació en Puerto Rico en 1940, aunque dejó de existir en 1994 en EE.UU.; y el actor adolescente en Estados Unidos.

El parecido de Raúl Juliá con Isaac Ordóñez no ha pasado desapercibido (Foto: Orion Pictures)

En Reddit, muchas personas se volcaron para saber la respuesta a esta interrogante: “Terminé aquí buscando si Isaac Ordoñez tiene parentesco con Raúl Julia”, escribieron. Es más, algunos fueron a X para conocer si otros compartían su visión: “Isaac Ordoñez tiene una vibra de Raúl Julia y se nota”.

Cabe mencionar que todo comenzó a salirse de control cuando el mismo actor dijo lo siguiente: “Últimamente me parezco a Raúl Juliá”. Fue entonces que varios se concentraron en sus ojos y su mirada, incluso su sonrisa, de la cual dijeron es similar a la del recordado histrión.

Su parecido físico ha emocionado a los seguidores de la familia Addams (Foto: Isaac Ordóñez / Instagram)

Debido a la naturalidad de sus gestos; es decir, no haberlos forzado, ha hecho que entre ellos haya un ADN artístico, lo cual emociona a millones de personas.

Pese a que no tienen ningún vínculo, no se puede negar que este gran parecido es un regalo para los fanáticos de la familia Addams, ya que pueden conectar la serie con los dos filmes que se lanzaron en las salas de cine hace más de tres décadas.

Raúl Juliá interpretó a Gomez Adams en dos películas que se lanzaron en los 90 familia Addams (Foto: Orion Pictures)

