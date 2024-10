Si bien es cierto que hay días que no lucimos nuestro mejor rostro, ya sea porque tuvimos mala noche, estamos enfermos o no tenemos los mejores ánimos y sentimos que esto escapa de nuestras manos, lo que sí podemos hacer es asegurar que la piel sí esté radiante y refleje lo bien que nos cuidamos. Para esto no necesitas gastar grandes sumas de dinero, sino encontrar la solución en tu cocina, ¿cómo así? Hoy te lo explico de la mano del Dr. Juan Rivera, quien detalla los alimentos que harán que siempre esté saludable.

En esta zona de nuestro cuerpo también aplica la popular frase de ‘somos lo que comemos’. Y es que la alimentación diaria juega un papel fundamental en la belleza. Si tus comidas se limitan a alimentos ultraprocesados o preparaciones congeladas que encuentras en el supermercado, lo más probable es que notes sus nocivos efectos en tus pómulos, frente, nariz o cuello.

MIRA TAMBIÉN | Soy dermatólogo: estos son los 3 errores al lavar la ropa que pueden dañar tu piel

Una dieta variada, llena de alimentos nutritivos y antioxidantes, será tu mejor aliada para regenerar y mejorar el aspecto de tu piel. Aquí te detallo qué comer para tenerla bien cuidada y otros detalles que debes considerar para crear el paquete completo en beneficio de tu rostro.

Aquí te cuento qué alimentos comer para tener una piel hermosa, porque no solo basta con tu rutina de cuidado diaria. (Foto: Ron Lach / Pexels)

Alimentos que debes comer para una piel radiante

La piel de tu cara no solo necesita que la laves a diario, te mantengas hidratado o te quites el maquillaje al volver a casa, sino una serie de nutrientes esenciales y antioxidantes. Estos ayudarán a que esté saludable.

El Dr. Juan Rivera llegó hasta el programa ‘Despierta América’ de Univision, en Estados Unidos, para compartir algunos alimentos que pueden ayudar a mejorar el cutis, bajar la hinchazón y tratar el acné, entre ellos la linaza, kiwi, té verde y más.

1. Semillas de linaza

Tiene ácido graso Omega-3 que son grasas muy buenas para reducir los efectos dañinos de la contaminación, radiación UV, disminuye las arrugas y mejora la piel seca.

2. Kiwi

Nuestro cuerpo naturalmente no produce vitamina C y tenemos que buscarla en los alimentos o aplicarla. Las frutas cítricas son excelentes opciones para ayudar a combatir el daño causado por el estrés oxidativo y contribuir al brillo natural de tu piel. El kiwi tiene más contenido de esta que la naranja, porque es un poderoso antioxidante para eliminar los radicales de las células de nuestro cuerpo y también ayuda a producir colágeno.

El kiwi y la zanahoria son dos alimentos esenciales para una piel sana y radiante. (Foto: Pexels)

3. Té verde

“Mejor que el cafecito de la mañana, tómese una tacita de té verde. Ayuda a disminuir la cantidad de sebo que produce nuestro cuerpo y algunas evidencias y estudios dicen que ayuda a tratar el acné”, agregó Alejandra Espinoza, reina de belleza y presentadora de TV mexicana.

4. Zanahoria

Protegen la piel sobre los daños del sol, son deliciosas y como son crujientes te llenan por su poder saciante y quitan la ansiedad, además de tener muchos antioxidantes.

5. Yogur

Condiciones cutáneas como acné o rosácea pueden empeorar cuando la piel se inflama por alteraciones digestivas. Los alimentos ricos en probióticos ayudan a regenerar la flora intestinal. Eso sí, asegúrate de que sea yogur natural y sin azúcares añadidos.

¿Qué más hacer para tener una piel saludable?

Estos alimentos son buenos para la piel, pero no son nada si no se acompañan de una dieta variada y de ciertos pasos a la hora de desmaquillarte o hacer tu rutina de cuidado facial.

Hidratar antes, durante y después del maquillaje: la hidratación es clave para mantener la piel suave y saludable. Es recomendable usar productos que realicen este trabajo que contengan ingredientes como el ácido hialurónico o glicerina, que mantienen la piel extra fresca e iluminada.

la hidratación es clave para mantener la piel suave y saludable. Es recomendable usar productos que realicen este trabajo que contengan ingredientes como el ácido hialurónico o glicerina, que mantienen la piel extra fresca e iluminada. Aplicar protector solar: este producto es esencial, ya que la radiación UV puede dañar la piel incluso en días nublados. Es importante aplicar el protector solar diariamente, antes de la rutina de maquillaje.

este producto es esencial, ya que la radiación UV puede dañar la piel incluso en días nublados. Es importante aplicar el protector solar diariamente, antes de la rutina de maquillaje. Desmaquillarse con productos suaves y efectivos: el desmaquillado es crucial para la salud de la piel. Es importante usar productos que eliminen eficazmente el maquillaje sin dañar la barrera cutánea. Una limpieza profunda seguida de una buena hidratación ayuda a mantener la piel equilibrada. También ayuda usar aquellos que creen un equilibrio entre maquillaje, cuidado y protección. Los especialistas de Avon recomiendan la línea Make up + Care que integra más del 50% de ingredientes en sus productos para nutrir y proteger la piel.

el desmaquillado es crucial para la salud de la piel. Es importante usar productos que eliminen eficazmente el maquillaje sin dañar la barrera cutánea. Una limpieza profunda seguida de una buena hidratación ayuda a mantener la piel equilibrada. También ayuda usar aquellos que creen un equilibrio entre maquillaje, cuidado y protección. Los especialistas de Avon recomiendan la línea Make up + Care que integra más del 50% de ingredientes en sus productos para nutrir y proteger la piel. Lavar las brochas una vez a la semana: la limpieza de brochas y aplicadores es fundamental para evitar la acumulación de bacterias y residuos de maquillaje. Lavar las brochas semanalmente no sólo ayuda a mantener la piel libre de impurezas, sino que también asegura una aplicación más uniforme y efectiva del maquillaje.

la limpieza de brochas y aplicadores es fundamental para evitar la acumulación de bacterias y residuos de maquillaje. Lavar las brochas semanalmente no sólo ayuda a mantener la piel libre de impurezas, sino que también asegura una aplicación más uniforme y efectiva del maquillaje. Revisa los componentes de tu crema reparadora: el rostro y labios son dos de las zonas del cuerpo que más rápido se resecan y se debilitan. Para hidratarla, las cremas son buena alternativa, pero hay que seleccionar productos que contengan ingredientes naturales que se adapten a nuestro tipo de piel y necesidades específicas. “Estos ingredientes, ofrecen una amplia gama de beneficios, desde hidratación profunda hasta protección antioxidante”, explican desde Care Chemicals de BASF Peruana. Estos son los bioactivos derivados de semillas, hojas o cáscaras como las del árbol de rambután cuyos frutos son ricos en vitamina C, fibra y antioxidantes; ingredientes de origen natural, biodegradables y provenientes de recursos renovables como la proteína orgánica pura de la semilla de almendra dulce que fortalece la piel sensible; activos derivados de la hoja del árbol de argán que protegen del daño y el envejecimiento que provocan la polución y los rayos UV.

SOBRE EL AUTOR Sandra Morales Periodista. Licenciada en Periodismo por la USMP con más de 10 años de experiencia en periodismo televisivo, radial y digital para medios de comunicación líderes del país. Actualmente Coordinadora de Nuevas Audiencias en el Grupo El Comercio (Lima, Perú).