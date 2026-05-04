Ha existido durante siglos y se trata de una enfermedad viral poco frecuente, pero que cobra mayor notoriedad cuando un caso de contagio da la vuelta al mundo. El hantavirus se transmite principalmente desde ciertos roedores silvestres hacia las personas, y puede causar dos cuadros principales: el síndrome pulmonar por hantavirus (SPH) y, en algunos países, fiebre hemorrágica con síndrome renal. Hoy te traigo la información que necesitas conocer para tomar precauciones y proteger a tu familia ya que una infección suele empezar con síntomas parecidos a la gripe, pero puede evolucionar rápidamente a dificultad respiratoria severa y poner en riesgo la vida. Toma nota de cómo se transmite, cuáles son las señales de alerta y qué medidas de prevención tomar si es que se trabaja en el campo, en construcción, limpieza o que vive en zonas donde puede haber roedores.

¿Qué es el hantavirus?

Desde MedlinePlus destacan que es “una enfermedad potencialmente mortal que los roedores contagian a los humanos”, especialmente los ratones ciervo. “Está presente en la orina y en los excrementos, pero no causa enfermedad en los animales portadores. Se piensa que los seres humanos resultan infectados cuando se exponen al polvo contaminado de los nidos o excrementos de los ratones. Usted puede estar en contacto con este polvo contaminado al limpiar viviendas, barracas y otros recintos cerrados que han estado desocupados durante largo tiempo”.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) señalan que los hantavirus pueden afectar principalmente pulmones y riñones, algo que también destacan desde Mayo Clinic, produciendo cuadros que requieren hospitalización inmediata y, muchas veces, cuidados intensivos.

Entonces, se transmite principalmente por el contacto con roedores o con su orina, saliva o excrementos, en particular cuando ese material se remueve y queda suspendido en el aire, lo que supone riesgo de inhalación. El riesgo está al limpiar espacios cerrados con poca ventilación o al explorar zonas donde hay excrementos de ratón en hogares, cabañas o cobertizos.

Varias cepas del hantavirus pueden provocar el síndrome pulmonar por hantavirus y las trasmiten diferentes tipos de roedores. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cómo se contagia el hantavirus

No solo se transmite al inhalar pequeñas partículas virales que se desprenden cuando se remueven nidos, excrementos secos o material contaminado, generando aerosoles que quedan en el aire, sino que puede haber riesgo al tocar superficies contaminadas con orina o heces de roedores y luego llevarse las manos a la boca, la nariz o los ojos, o al ser mordido por un roedor infectado.

Las autoridades de salud enfatizan que la principal vía de transmisión es del roedor a la persona, y que los contagios de persona a persona son excepcionales y limitados a ciertas cepas específicas en algunos brotes, lo que no suele ser el escenario típico en Estados Unidos.

Síntomas del hantavirus

Los síntomas iniciales de la enfermedad por hantavirus son similares a los de la gripe e incluyen:

Escalofríos

Fiebre

Dolores musculares

Sin embargo, el panorama se complica cuando se presenta dificultad para respirar y la enfermedad empeora rápidamente. Aquí se presentan otras señales de alarma como:

Tos seca

Sensación de indisposición (malestar general)

Dolor de cabeza

Náuseas y vómitos

Dificultad respiratoria

“Al inicio de la enfermedad, realmente puede que no se pueda distinguir entre el hantavirus y tener gripe”, explicó la doctora Sonja Bartolome, del UT Southwestern Medical Center en Dallas, según detallan desde Telemundo 52.

Los síntomas del síndrome pulmonar por hantavirus suelen aparecer entre una y ocho semanas después del contacto con un roedor infectado. A medida que la infección avanza, los pacientes pueden experimentar opresión en el pecho, porque los pulmones se llenan de líquido.

Ahora, si hablamos de la fiebre hemorrágica con síndrome renal, esta se desarrolla dentro de una o dos semanas después de la exposición.

Mayo Clinic describe que el síndrome pulmonar por hantavirus puede empeorar en cuestión de horas, por lo que el diagnóstico temprano y la hospitalización pueden hacer la diferencia en el pronóstico.

Por lo general, la causa de la infección es la inhalación de los hantavirus que provienen de la orina, el excremento o la saliva de los roedores y se trasmiten por el aire. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Medidas de prevención frente al hantavirus

Reducir al máximo la exposición a roedores y a sus excreciones, especialmente en espacios cerrados donde se pueden acumular orina, heces y nidos. Mantener las viviendas limpias, cerrar bien las grietas por donde puedan entrar ratones, guardar toda la comida —incluyendo la de mascotas— en recipientes resistentes a roedores y usar tapas herméticas en los botes de basura. Al limpiar áreas donde puede haber presencia de roedores (sótanos, áticos, bodegas, trailers, garajes, cabañas), se recomienda ventilar el lugar antes de entrar, usar guantes, humedecer con una solución desinfectante antes de recoger heces o nidos, y evitar barrer o aspirar en seco, ya que esto levanta polvo y aerosoles contaminados. Para quienes trabajan en el campo, construcción, limpieza profunda o camping, es importante utilizar equipo de protección adecuado cuando se manipulan materiales infestados, dormir en lugares elevados y bien cerrados, y no acostarse directamente sobre el suelo donde podrían circular roedores.

Cuál es la situación del hantavirus en Estados Unidos

En América del Norte, Central y del Sur, se han identificado distintas cepas de hantavirus, cada una asociada a un tipo de roedor específico que actúa como reservorio natural. En Estados Unidos, el ratón ciervo es el portador más común.

Desde Telemundo 52 también indican que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos comenzaron a rastrear en el país el virus después de un brote en 1993 en la región de las Cuatro Esquinas, donde se encuentran Arizona, Colorado, Nuevo México y Utah. Michelle Harkins, neumóloga del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Nuevo México, explicó que la mayoría de los casos en Estados Unidos se registran en estados del oeste. Nuevo México y Arizona son puntos críticos, comentó Harkins, probablemente porque en las zonas rurales son mayores las probabilidades de encuentros entre ratones y humanos.

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