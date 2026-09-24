Long Beach (California) acelera los trabajos para reforzar su costa ante la posibilidad de que nuevas marejadas lleguen este fin de semana, cuando el huracán Polo avance por el Pacífico. La preocupación aumenta porque la zona todavía intenta recuperarse de los graves daños provocados por las olas generadas por el huracán Marie a comienzos de septiembre.

El Concejo Municipal de Long Beach ratificó la declaración de emergencia local emitida por el administrador municipal Tom Modica. La medida permitirá agilizar contrataciones, movilizar personal, acelerar trabajos y solicitar apoyo de otras agencias mientras la ciudad se prepara tanto para Polo como para un posible invierno complicado por El Niño.

Long Beach teme nuevas olas antes de terminar las reparaciones

“Tenemos otro posible huracán, Polo, que llegará este fin de semana, potencialmente el lunes y martes, para el que nos estamos preparando”, explicó Modica ante el Concejo Municipal.

La preocupación se debe a que varios sectores de la Peninsula todavía muestran las consecuencias de las marejadas provocadas por Marie. Las olas retiraron grandes cantidades de arena, afectaron partes del paseo marítimo y del muro de contención y llevaron a evacuar 19 viviendas. Los equipos municipales continúan reforzando las estructuras cercanas a las casas y reconstruyendo algunas de las barreras de arena que normalmente ayudan a disminuir la fuerza de las olas.

Para los residentes, la posibilidad de que llegue otra marejada importante antes de que concluyan las reparaciones genera inquietud. “Todo no se ha vuelto a construir todavía, así que es un poco angustiante, sin duda”, dijo Charley Snyder, residente de Peninsula, a NBC4.

La medida llega menos de dos semanas después de que el huracán Marie provocara graves daños en la costa de la ciudad. (Foto: NOAA / AFP) / HANDOUT

¿Qué tan fuertes podrían ser las olas?

La concejal Kristina Duggan, cuyo distrito incluye Peninsula, explicó que los efectos de Marie estuvieron muy por encima de lo habitual para una tormenta costera. “Lo que vimos durante el huracán Marie no fue una tormenta costera normal. En dos días, algunas partes de la playa de Peninsula bajaron más de ocho pies de altura”, afirmó.

Según Duggan, más de media milla de playa y paseo marítimo de acceso público quedó dañada, inaccesible o vulnerable.

Las autoridades indicaron que los pronósticos actuales contemplan olas de entre 4 y 6 pies en Long Beach, que podrían coincidir con mareas cercanas a los 7 pies; sin embargo, todavía existen variables que podrían modificar el impacto de Polo.

“Seguimos viendo la actividad de huracanes en el océano Pacífico con el huracán Polo, que posiblemente genere grandes marejadas del sur que podrían amenazar nuevamente a nuestra comunidad de Peninsula y nuestra costa”, señaló Duggan.

¿Qué cambia con la declaración de emergencia?

La declaración no implica una nueva orden de evacuación ni significa que Long Beach haya activado todas sus facultades de emergencia. Su objetivo principal es permitir que la ciudad actúe con mayor rapidez si las condiciones empeoran. Modica explicó que también podría facilitar permisos, acceso a recursos estatales, contratación de trabajadores y traslado de personal hacia las zonas que necesiten atención.

“Uno de los beneficios de esto es que nos permite ser un poco más ágiles para contratar, incorporar personal, trasladarlo a donde lo necesitamos y también solicitar asistencia de otras entidades”, explicó Modica.

Duggan, por su parte, destacó que la ciudad haya tomado la decisión antes de que Polo llegue a la costa y no después de que aumenten los riesgos.

La emergencia también contempla lluvias e inundaciones

Aunque la atención inmediata está puesta en Peninsula, la declaración también busca preparar a todo Long Beach para los posibles problemas de la próxima temporada de tormentas. La ubicación de la ciudad, al final de los sistemas de los ríos Los Ángeles y San Gabriel, junto con sus drenajes, árboles e infraestructura, podría generar riesgos durante episodios de lluvias intensas.

“Podría haber mucha más tormenta. Podría haber mucha más lluvia. Podría haber muchas inundaciones”, advirtió Modica. También mencionó la posibilidad de “líneas eléctricas caídas, árboles caídos, problemas de vida y seguridad, así como daños a la propiedad”.

Las autoridades también preparan a la ciudad para una posible temporada de invierno marcada por lluvias, inundaciones y otros riesgos. (Foto: EFE / Etienne Laurent)

La concejal Megan Kerr agregó que algunos vecindarios del interior y zonas bajas son especialmente susceptibles a inundaciones, incluso en calles, garajes y estacionamientos subterráneos.

La ciudad tiene previsto mantener la declaración mientras se prepara para la temporada de invierno y presentar informes al Concejo Municipal cada dos semanas sobre los trabajos, gastos y actividades de emergencia.

Al mismo tiempo, Long Beach deberá decidir cómo abordar a largo plazo la erosión y la protección de su costa, además de las reparaciones inmediatas.

Por ahora, las autoridades dijeron que no existen planes inmediatos para ordenar nuevas evacuaciones en Peninsula, aunque la situación podría cambiar según la trayectoria de Polo, los pronósticos de oleaje y las condiciones de la costa.

Modica también pidió a los residentes de toda Long Beach que comiencen a prepararse desde ahora: “El momento de prepararse es ahora, no cuando empiece a llover, no cuando el agua se acerque a su casa”.

Entre las recomendaciones están conseguir sacos de arena, elaborar un plan familiar de emergencia, contar con provisiones suficientes para mantenerse por cuenta propia durante cinco días y registrarse en el sistema de notificación Alert Long Beach.