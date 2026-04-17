El área metropolitana de Houston, en Texas , se encuentra en máxima prevención, debido a que las autoridades activaron una vigilancia por inundaciones que se extenderá hasta el lunes 20 de abril. En caso residas en este sector, es importante que estés al tanto de lo que podría suceder en los próximos días, ya que, de no tomar las precauciones necesarias, podrías ser víctima de estos desbordamientos de agua. A continuación, te revelaré los puntos que están bajo riesgo y qué esperar de este sistema climático con el transcurrir de las horas.

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De acuerdo al meteorólogo de Telemundo Houston, Pablo Sánchez , la causa de esta problemática se debe un frente frío que cruzará la región de Texas durante la tarde de este sábado 18 de abril. Este fenómeno traerá consigo lluvias durante este fin de semana en esta ciudad texana.

El panorama más crítico ocurrirá en horas de la noche de dicho día, específicamente a las 8:00 p.m. , cuando se registren estas precipitaciones hasta las primeras horas del domingo 19 de abril, así lo advirtió el especialista.

Por consecuente, es altamente probable que estas lluvias perjudiquen cualquier tipo de planificación al aire libre; es más, representa un peligro inminente para los conductores, ya que sus vehículos podrían deslizarse ante las pulgadas de agua que recibirán estas vías (máximo de 3).

Los conductores están expuestos a sufrir un accidente ante las intensas precipitaciones que se esperan en el área metropolitana de Houston. (Crédito: MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / MARIO TAMA

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) declaró un riesgo marginal de nivel 1 sobre 4 por estas lluvias en los sectores situados principalmente al norte de la carretera I-10 , donde las precipitaciones intensas y localizadas provocarían inundaciones leves.

La agencia advierte que el impacto será mayor en las zonas de poca elevación y en puntos con drenaje deficiente, debido a la intensidad local de las tormentas previstas.

Qué zonas de Houston resultarían afectadas por estas posibles inundaciones

De acuerdo al NWS, las zonas que resultarían afectadas dentro de la región metropolitana de Houston por estas intensas precipitaciones son gran parte de los condados de Harris, donde está la ciudad de Houston; Fort Bend, Montgomery, partes de Galveston y posiblemente áreas de Brazoria.

La advertencia está pactada hasta el lunes 20 de abril, por lo que los servicios de meteorología advierten tomar precauciones y estar atento a los avisos que se realicen en las próximas horas.

Estas son las zonas que resultarían afectadas con intensas lluvias que ocasionarían inundaciones durante este fin de semana. (Crédito: @telemundohou / Instagram)

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